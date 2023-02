Miguel Angel Doblado, nommé directeur général du futur Brach de Madrid

Propriété de Pierre Bastid, imaginé & développé par Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage qui en assure la direction générale, Evok Collection est né en 2014. Ses trois co-fondateurs ont alors la volonté de créer des "lieux de destinations" et aussi d'imaginer "les nouveaux codes de l’hôtellerie de luxe" .



Dans chacune de ses adresses, Evok a l'ambition de proposer à ses clients « une vie de rêve en plus » en offrant une lecture singulière et contemporaine de l’art de vivre dans des lieux de culture en Europe.



Cependant, chacune des marques de ce groupe hôtelier (Nolinski, Brach, Sinner, etc.) a son identité propre.



Ainsi, dans les établissements de sa marque Brach, Evok Collection entend insuffler un art de vivre convivial et sophistiqué dans des quartiers imposants.



C'est bien entendu le projet développé au Brach de Madrid que Miguel Angel Doblado est chargé d'orchestrer. Ce sera aussi l'ambition au Brach de Rome dont l'ouverture est d'ores et déjà annoncée pour 2025.



Décidément en phase d'expansion et de structuration, Evok vient aussi d'annoncer la nomination de Mazen Kais en qualité de directeur technique pour l’ensemble des adresses françaises et internationales du groupe.



Après un BTS en Maintenance industrielle à Toulouse et une licence technique en Mécanique hydraulique et pneumatique à Beyrouth, Mazen Kais a débuté sa carrière avec différents postes de responsable technique en France de 2006 à 2016.



En 2016, il a intégré Ken Group en tant que Directeur technique et pris notamment en charge la maitrise d’ouvrage, l’assistance de la main d’œuvre et la maintenance pour les 24 clubs de sport, restaurants, bars, salons de coiffure et cinémas du groupe dont il était devenu le directeur Technique & Travaux, en janvier 2022.