Evok Collection ouvre une 3e adresse dans le golfe de Saint-Tropez

Avec cette acquisition, Evok Collection affiche son ambition de s'implanter dans les destinations les plus prisées d'Europe et du monde.



En visant l'ouverture d'une quinzaine d'adresses d'ici cinq ans, le groupe envisage des projets dans les Alpes françaises et suisses, à Ibiza, Milan, Londres, sur le lac de Côme, la Côte Amalfitaine et à Capri.