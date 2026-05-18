Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

Au-delà des outils, les agents attachent de plus en plus d’importance à ce qu’il y a derrière : une équipe, une culture, une solidité.



Les agents recherchent :

● des interlocuteurs identifiés

● des équipes disponibles et engagées

● une entreprise stable et fiable

● une vraie connaissance du métier



L’ancienneté, la structure et la compréhension du terrain deviennent des critères de choix.

La confiance ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur les femmes et les hommes qui la portent.



Aujourd’hui, les acteurs de la travel tech sont donc également attendus sur :

● la formation,

● l’animation commerciale,

● la qualité du support,

● ou encore l’accompagnement métier.



Car malgré les mutations du secteur, une conviction ressort très clairement de l’enquête DIGITRIPS Pro : les agents restent profondément attachés à la dimension humaine du voyage.



Près de la moitié des répondants estiment d’ailleurs que le rôle de l’agent sera, dans les prochaines années, “plus centré sur le conseil et la personnalisation”.



Et selon eux, le principal facteur clé de réussite sera de “garder la valeur du conseil humain face aux outils en ligne”.



La technologie seule ne suffit donc plus.

Les plateformes capables de simplifier le quotidien des agents tout en renforçant leur expertise pourraient bien devenir les véritables partenaires stratégiques de la distribution touristique de demain.