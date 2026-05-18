Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

À travers une enquête menée auprès de plus de 400 agents de voyage en France, DIGITRIPS Pro a analysé les évolutions du métier et les besoins exprimés directement par les professionnels du terrain. Et un constat ressort clairement : les agents n’attendent plus seulement des tarifs compétitifs ou un accès à l’inventaire.
Ils recherchent désormais des partenaires capables de leur faire gagner du temps, de simplifier leurs process et de renforcer leur valeur auprès des voyageurs.
1. Des outils conçus pour une meilleure productivité au quotidien
C’est l’un des enseignements les plus marquants des réponses ouvertes de l’enquête DIGITRIPS Pro menée au premier trimestre 2026.
Parmi les principaux besoins exprimés par les agents pour mieux accompagner leurs clients, la question des outils arrive en deuxième position, juste derrière les formations. Les attentes sont très concrètes : les agents ne demandent plus simplement des plateformes riches en contenu, mais des outils qui leur permettent d’aller vite.
Dans un environnement où ils utilisent parfois plus de six outils par jour, leur attente est claire : simplifier, accélérer, centraliser.
Cette demande traduit une réalité opérationnelle forte : les agents jonglent aujourd’hui avec de multiples interfaces pour réserver, comparer, gérer les devis, suivre les dossiers ou communiquer avec les voyageurs. D’ailleurs, 58% des répondants déclarent utiliser plus de six outils différents chaque jour (email, facturation, ventes...).
Dans ce contexte, les plateformes B2B destinées aux professionnels du tourisme ne sont plus seulement évaluées sur la richesse de leur contenu, mais aussi sur leur capacité à fluidifier le travail quotidien des professionnels du tourisme pour leur permettre de gagner en productivité du quotidien.
Les agents attendent désormais :
● des parcours de réservation (encore) plus intuitifs,
● des recherches plus rapides,
● des résultats plus pertinents,
● des outils capables de centraliser plusieurs usages,
● et des fonctionnalités pensées pour gagner du temps.
L’objectif est clair : consacrer moins de temps à la manipulation ou à la prise en main d’outils et davantage au conseil client.
Parmi les principaux besoins exprimés par les agents pour mieux accompagner leurs clients, la question des outils arrive en deuxième position, juste derrière les formations. Les attentes sont très concrètes : les agents ne demandent plus simplement des plateformes riches en contenu, mais des outils qui leur permettent d’aller vite.
Dans un environnement où ils utilisent parfois plus de six outils par jour, leur attente est claire : simplifier, accélérer, centraliser.
Cette demande traduit une réalité opérationnelle forte : les agents jonglent aujourd’hui avec de multiples interfaces pour réserver, comparer, gérer les devis, suivre les dossiers ou communiquer avec les voyageurs. D’ailleurs, 58% des répondants déclarent utiliser plus de six outils différents chaque jour (email, facturation, ventes...).
Dans ce contexte, les plateformes B2B destinées aux professionnels du tourisme ne sont plus seulement évaluées sur la richesse de leur contenu, mais aussi sur leur capacité à fluidifier le travail quotidien des professionnels du tourisme pour leur permettre de gagner en productivité du quotidien.
Les agents attendent désormais :
● des parcours de réservation (encore) plus intuitifs,
● des recherches plus rapides,
● des résultats plus pertinents,
● des outils capables de centraliser plusieurs usages,
● et des fonctionnalités pensées pour gagner du temps.
L’objectif est clair : consacrer moins de temps à la manipulation ou à la prise en main d’outils et davantage au conseil client.
2. Un service client disponible et rassurant
Au fil des réponses ouvertes de l’enquête DIGITRIPS Pro, un autre besoin revient régulièrement : celui d’un accompagnement humain plus réactif des partenaires tech.
Entre instabilité géopolitique, annulations de vols, contraintes aériennes ou voyageurs de plus en plus exigeants, les agents doivent gérer des situations parfois complexes, souvent dans l’urgence. D’ailleurs, la situation géopolitique mondiale est citée comme le principal facteur ayant impacté le métier ces dernières années.
Dans ce contexte, les outils en ligne ne suffisent plus. Ce qui fait la différence pour les agents de voyage :
● un support facilement joignable en cas d’urgence,
● des réponses rapides et concrètes,
● des informations en temps réel,
● et surtout la possibilité d’échanger avec de vrais interlocuteurs humains en cas de problème.
Plusieurs répondants insistent ainsi sur le besoin de process plus fluides, d’informations centralisées et d’un meilleur traitement des demandes urgentes. Dans un contexte où les sollicitations se multiplient, les agents attendent surtout des outils et des organisations capables d’optimiser les échanges, afin de réserver l’intervention humaine aux situations réellement critiques ou complexes.
Alors que la distribution touristique se digitalise massivement, le service client redevient donc un élément différenciant. Pour les agents, la technologie doit simplifier le quotidien, mais elle ne peut pas remplacer l’accompagnement humain lorsque les situations deviennent critiques.
Entre instabilité géopolitique, annulations de vols, contraintes aériennes ou voyageurs de plus en plus exigeants, les agents doivent gérer des situations parfois complexes, souvent dans l’urgence. D’ailleurs, la situation géopolitique mondiale est citée comme le principal facteur ayant impacté le métier ces dernières années.
Dans ce contexte, les outils en ligne ne suffisent plus. Ce qui fait la différence pour les agents de voyage :
● un support facilement joignable en cas d’urgence,
● des réponses rapides et concrètes,
● des informations en temps réel,
● et surtout la possibilité d’échanger avec de vrais interlocuteurs humains en cas de problème.
Plusieurs répondants insistent ainsi sur le besoin de process plus fluides, d’informations centralisées et d’un meilleur traitement des demandes urgentes. Dans un contexte où les sollicitations se multiplient, les agents attendent surtout des outils et des organisations capables d’optimiser les échanges, afin de réserver l’intervention humaine aux situations réellement critiques ou complexes.
Alors que la distribution touristique se digitalise massivement, le service client redevient donc un élément différenciant. Pour les agents, la technologie doit simplifier le quotidien, mais elle ne peut pas remplacer l’accompagnement humain lorsque les situations deviennent critiques.
3. Monter en expertise pour rester indispensable
Et là encore, les attentes des agents de voyage vont bien au-delà des simples démonstrations produits de leurs partenaires tech. Les agents remontent principalement :
● des formations destinations,
● davantage d’éductours,
● des formations terrain,
● mais aussi un accompagnement sur les nouveaux outils digitaux, l’IA ou les nouvelles technologies.
Cette tendance illustre une transformation plus profonde du métier.
Dans un environnement où les voyageurs peuvent réserver seuls en ligne, la valeur de l’agent repose de plus en plus sur sa capacité à apporter :
● du conseil,
● de l’expertise,
● de la personnalisation,
● et une vraie connaissance produit.
Webinaires, ateliers, formations destinations, contenus pédagogiques ou accompagnement commercial deviennent progressivement des éléments différenciants dans la relation entre plateformes travel tech et distributeurs.
Cette montée en expertise s’accompagne aussi d’un autre enjeu pour les agences : le renouvellement des équipes. Entre turnover, difficultés à attirer les jeunes générations et évolution rapide des outils, les besoins d’accompagnement et de formation deviennent permanents. Les professionnels attendent donc désormais des partenaires technologiques capables non seulement de fournir des solutions performantes, mais aussi de faciliter l’onboarding, la prise en main des outils et la montée en compétence des nouveaux arrivants.
● des formations destinations,
● davantage d’éductours,
● des formations terrain,
● mais aussi un accompagnement sur les nouveaux outils digitaux, l’IA ou les nouvelles technologies.
Cette tendance illustre une transformation plus profonde du métier.
Dans un environnement où les voyageurs peuvent réserver seuls en ligne, la valeur de l’agent repose de plus en plus sur sa capacité à apporter :
● du conseil,
● de l’expertise,
● de la personnalisation,
● et une vraie connaissance produit.
Webinaires, ateliers, formations destinations, contenus pédagogiques ou accompagnement commercial deviennent progressivement des éléments différenciants dans la relation entre plateformes travel tech et distributeurs.
Cette montée en expertise s’accompagne aussi d’un autre enjeu pour les agences : le renouvellement des équipes. Entre turnover, difficultés à attirer les jeunes générations et évolution rapide des outils, les besoins d’accompagnement et de formation deviennent permanents. Les professionnels attendent donc désormais des partenaires technologiques capables non seulement de fournir des solutions performantes, mais aussi de faciliter l’onboarding, la prise en main des outils et la montée en compétence des nouveaux arrivants.
4. Gagner du temps... et utiliser l’IA là où elle est vraiment pertinente
L’un des paradoxes révélés par l’enquête DIGITRIPS Pro est que les agents restent très attachés à leur métier et à leur rôle auprès des voyageurs.
89% des agents ayant répondu à l'enquête se disent d’ailleurs satisfaits ou très satisfaits de la relation avec les voyageurs et que cette dernière est une source de satisfaction au quotidien.
Dans le même temps, les professionnels ressentent fortement la concurrence des usages digitaux, des réseaux sociaux et des nouveaux acteurs comme les travel planners indépendants - un sujet d’actualité dans le monde du tourisme.
Pour beaucoup, l’enjeu n’est donc plus seulement de vendre du voyage, mais de démontrer une valeur ajoutée supérieure à celle d’une recherche effectuée seul sur internet.
Cela passe notamment par :
● une meilleure personnalisation des options proposées,
● des recommandations plus pertinentes et à jour,
● un accompagnement humain avec une meilleure protection du voyageur,
● mais aussi des outils capables de rivaliser avec la simplicité des plateformes grand public.
Les agents interrogés évoquent ainsi le besoin de :
● filtres plus performants,
● suggestions de voyages,
● inspirations destinations,
● outils de suivi client optimisés,
● ou encore contenus immersifs et visuels pour mieux s’approprier les destinations.
Autrement dit, la technologie, clé de voûte de la distribution de voyage, est désormais perçue comme un moyen de renforcer l’expertise humaine, et non de la remplacer.
89% des agents ayant répondu à l'enquête se disent d’ailleurs satisfaits ou très satisfaits de la relation avec les voyageurs et que cette dernière est une source de satisfaction au quotidien.
Dans le même temps, les professionnels ressentent fortement la concurrence des usages digitaux, des réseaux sociaux et des nouveaux acteurs comme les travel planners indépendants - un sujet d’actualité dans le monde du tourisme.
Pour beaucoup, l’enjeu n’est donc plus seulement de vendre du voyage, mais de démontrer une valeur ajoutée supérieure à celle d’une recherche effectuée seul sur internet.
Cela passe notamment par :
● une meilleure personnalisation des options proposées,
● des recommandations plus pertinentes et à jour,
● un accompagnement humain avec une meilleure protection du voyageur,
● mais aussi des outils capables de rivaliser avec la simplicité des plateformes grand public.
Les agents interrogés évoquent ainsi le besoin de :
● filtres plus performants,
● suggestions de voyages,
● inspirations destinations,
● outils de suivi client optimisés,
● ou encore contenus immersifs et visuels pour mieux s’approprier les destinations.
Autrement dit, la technologie, clé de voûte de la distribution de voyage, est désormais perçue comme un moyen de renforcer l’expertise humaine, et non de la remplacer.
5. Derrière la tech, l’importance du capital humain
Au-delà des outils, les agents attachent de plus en plus d’importance à ce qu’il y a derrière : une équipe, une culture, une solidité.
Les agents recherchent :
● des interlocuteurs identifiés
● des équipes disponibles et engagées
● une entreprise stable et fiable
● une vraie connaissance du métier
L’ancienneté, la structure et la compréhension du terrain deviennent des critères de choix.
La confiance ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur les femmes et les hommes qui la portent.
Aujourd’hui, les acteurs de la travel tech sont donc également attendus sur :
● la formation,
● l’animation commerciale,
● la qualité du support,
● ou encore l’accompagnement métier.
Car malgré les mutations du secteur, une conviction ressort très clairement de l’enquête DIGITRIPS Pro : les agents restent profondément attachés à la dimension humaine du voyage.
Près de la moitié des répondants estiment d’ailleurs que le rôle de l’agent sera, dans les prochaines années, “plus centré sur le conseil et la personnalisation”.
Et selon eux, le principal facteur clé de réussite sera de “garder la valeur du conseil humain face aux outils en ligne”.
La technologie seule ne suffit donc plus.
Les plateformes capables de simplifier le quotidien des agents tout en renforçant leur expertise pourraient bien devenir les véritables partenaires stratégiques de la distribution touristique de demain.
Les agents recherchent :
● des interlocuteurs identifiés
● des équipes disponibles et engagées
● une entreprise stable et fiable
● une vraie connaissance du métier
L’ancienneté, la structure et la compréhension du terrain deviennent des critères de choix.
La confiance ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur les femmes et les hommes qui la portent.
Aujourd’hui, les acteurs de la travel tech sont donc également attendus sur :
● la formation,
● l’animation commerciale,
● la qualité du support,
● ou encore l’accompagnement métier.
Car malgré les mutations du secteur, une conviction ressort très clairement de l’enquête DIGITRIPS Pro : les agents restent profondément attachés à la dimension humaine du voyage.
Près de la moitié des répondants estiment d’ailleurs que le rôle de l’agent sera, dans les prochaines années, “plus centré sur le conseil et la personnalisation”.
Et selon eux, le principal facteur clé de réussite sera de “garder la valeur du conseil humain face aux outils en ligne”.
La technologie seule ne suffit donc plus.
Les plateformes capables de simplifier le quotidien des agents tout en renforçant leur expertise pourraient bien devenir les véritables partenaires stratégiques de la distribution touristique de demain.
Un service client disponible à chaque instant
Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyage, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.
Deux canaux sont mis à disposition des agents :
● Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
● Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.
Deux canaux sont mis à disposition des agents :
● Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
● Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :
Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici
Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
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