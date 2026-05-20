Aéroport Roissy-CDG : l’intersyndicale appelle à la mobilisation générale !

Toujours selon les syndicats, des habilitations ont été refusées pour " des motifs mineurs et n’ayant aucun lien avec les impératifs de sûreté ou de sécurité.



Désormais, pour une simple amende, un jugement ayant abouti à un non-lieu, ou même pour quelqu’un en attente de jugement, vous pouvez perdre votre droit de travailler.



Une aberration qui ne respecte pas la loi sur la présomption d’innocence ", poursuit le tract.



Ils dénoncent aussi le fait que la préfecture ressortirait des condamnations vieilles de plus de 30 ans, outrepassant le principe même de la réhabilitation et de la reconstruction des condamnés.



Les représentants du personnel estiment que cela donne tous les droits aux employeurs, qui peuvent licencier du jour au lendemain l’un de leurs salariés, sans donner aucun motif, ce qui précarise encore davantage les employés.



Le tract interroge également les fondements mêmes de ces décisions : est-ce tout simplement par manque de temps ou de moyens que ces dossiers sont instruits à la va-vite ?



Durant deux ans, les syndicats ont alerté la préfecture, sans recevoir de réponse de sa part.



Ils proposent des solutions pour régler une situation devenue difficile à supporter, avec notamment la création d’une commission paritaire chargée d’étudier les dossiers litigieux.