Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

Les arrivées aériennes enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril 2026 - DepositPhotoos.com, encrier
Le Baromètre du tourisme parisien a dévoilé ses chiffres pour avril 2026 : 3,4 millions de visiteurs sont venus dans la capitale.
La période a notamment été portée par le marathon de Paris, le congrès de la Société francophone du diabète et le week-end prolongé de Pâques.
Le RevPAR hôtelier progresse toutefois par rapport à 2025 grâce à une légère hausse du prix moyen, malgré un taux d’occupation en recul de 0,3 point.
Les arrivées aériennes cependant enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril par rapport à 2025. Le segment affaires progresse légèrement (+2,7%), tandis que la clientèle groupes recule de 17,4%.
La période a notamment été portée par le marathon de Paris, le congrès de la Société francophone du diabète et le week-end prolongé de Pâques.
Le RevPAR hôtelier progresse toutefois par rapport à 2025 grâce à une légère hausse du prix moyen, malgré un taux d’occupation en recul de 0,3 point.
Les arrivées aériennes cependant enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril par rapport à 2025. Le segment affaires progresse légèrement (+2,7%), tandis que la clientèle groupes recule de 17,4%.
Quid du printemps ?
Autres articles
-
MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
-
Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril
-
La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026
-
Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté
-
Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Quant au pont du 1er mai , il s’est révélé moins dynamique qu’en 2025 avec une baisse de fréquentation de 8%. À l’inverse, le week-end du 8 mai affiche une hausse de 10,9%, portée notamment par la clientèle française.
Cette tendance se retrouve également dans les performances hôtelières, avec une baisse de 3,3% du taux d’occupation sur le pont du 1er mai contre une hausse de 2,6% sur celui du 8 mai.
Les premières estimations pour le mois de juin font apparaître une baisse de 10,9% des réservations aériennes et un recul prévisionnel de 4,3% du taux d’occupation hôtelier.
Plusieurs événements devraient toutefois soutenir l’activité estivale, notamment les concerts de The Weeknd au Stade de France en juillet, ceux de Bad Bunny à Paris La Défense Arena ainsi que plusieurs congrès internationaux organisés à Paris Expo Porte de Versailles et au Palais des Congrès.
Les championnats d’Europe de natation 2026, organisés entre Paris et Saint-Denis du 31 juillet au 16 août, devraient également contribuer à soutenir la fréquentation touristique pendant l'été.
Cette tendance se retrouve également dans les performances hôtelières, avec une baisse de 3,3% du taux d’occupation sur le pont du 1er mai contre une hausse de 2,6% sur celui du 8 mai.
Les premières estimations pour le mois de juin font apparaître une baisse de 10,9% des réservations aériennes et un recul prévisionnel de 4,3% du taux d’occupation hôtelier.
Plusieurs événements devraient toutefois soutenir l’activité estivale, notamment les concerts de The Weeknd au Stade de France en juillet, ceux de Bad Bunny à Paris La Défense Arena ainsi que plusieurs congrès internationaux organisés à Paris Expo Porte de Versailles et au Palais des Congrès.
Les championnats d’Europe de natation 2026, organisés entre Paris et Saint-Denis du 31 juillet au 16 août, devraient également contribuer à soutenir la fréquentation touristique pendant l'été.