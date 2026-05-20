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Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

3,4 millions de touristes en avril 2026


Le Grand Paris a accueilli 3,4 millions de touristes en avril 2026, selon le dernier baromètre de Paris je t’aime - Office de tourisme. Après un début de mois soutenu par plusieurs événements et le week-end de Pâques, la fréquentation touristique s’est finalement inscrite dans une tendance proche de celle observée en 2025, malgré un léger recul des arrivées aériennes et du taux d’occupation hôtelier.


Rédigé par le Mercredi 20 Mai 2026 à 15:18

Les arrivées aériennes enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril 2026 - DepositPhotoos.com, encrier
Les arrivées aériennes enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril 2026 - DepositPhotoos.com, encrier
CroisiEurope
Le Baromètre du tourisme parisien a dévoilé ses chiffres pour avril 2026 : 3,4 millions de visiteurs sont venus dans la capitale.

La période a notamment été portée par le marathon de Paris, le congrès de la Société francophone du diabète et le week-end prolongé de Pâques.

Le RevPAR hôtelier progresse toutefois par rapport à 2025 grâce à une légère hausse du prix moyen, malgré un taux d’occupation en recul de 0,3 point.

Les arrivées aériennes cependant enregistrent une baisse de 2,3% sur le mois d’avril par rapport à 2025. Le segment affaires progresse légèrement (+2,7%), tandis que la clientèle groupes recule de 17,4%.

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Quant au pont du 1er mai , il s’est révélé moins dynamique qu’en 2025 avec une baisse de fréquentation de 8%. À l’inverse, le week-end du 8 mai affiche une hausse de 10,9%, portée notamment par la clientèle française.

Cette tendance se retrouve également dans les performances hôtelières, avec une baisse de 3,3% du taux d’occupation sur le pont du 1er mai contre une hausse de 2,6% sur celui du 8 mai.

Les premières estimations pour le mois de juin font apparaître une baisse de 10,9% des réservations aériennes et un recul prévisionnel de 4,3% du taux d’occupation hôtelier.

Plusieurs événements devraient toutefois soutenir l’activité estivale, notamment les concerts de The Weeknd au Stade de France en juillet, ceux de Bad Bunny à Paris La Défense Arena ainsi que plusieurs congrès internationaux organisés à Paris Expo Porte de Versailles et au Palais des Congrès.

Les championnats d’Europe de natation 2026, organisés entre Paris et Saint-Denis du 31 juillet au 16 août, devraient également contribuer à soutenir la fréquentation touristique pendant l'été.

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Tags : paris
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