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Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Un établissement 4 étoiles au cœur d’un quartier recherché


Le Groupe Honotel annonce l’acquisition de l’hôtel Pavillon Monceau (4 étoiles) dans le 17e arrondissement de Paris. Une opération qui confirme l’attractivité du marché hôtelier parisien et renforce le portefeuille d’actifs du groupe.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 17:49

Honotel annonce l’acquisition de l’hôtel Pavillon Monceau (4 étoiles) dans le 17e arrondissement de Paris - Depositphotos.com, Neirfys
Honotel annonce l’acquisition de l’hôtel Pavillon Monceau (4 étoiles) dans le 17e arrondissement de Paris - Depositphotos.com, Neirfys
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Le Groupe Honotel annonce l’acquisition des murs et du fonds de commerce de l’hôtel Pavillon Monceau, situé dans le 17e arrondissement de Paris.

Réalisé via les fonds Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V, gérés par Hôtel Investissement Capital, cet investissement illustre la volonté du groupe de consolider son portefeuille d’actifs en France et en Europe.

"Le marché parisien continue d'attirer massivement les investisseurs, représentant près d'une transaction sur deux en France l'année dernière", souligne Suzanne Todd, directrice de la société de gestion.

Elle rappelle également le poids de la destination : Paris demeure "une marque internationale incontournable" et une locomotive majeure du tourisme européen.

Un établissement 4 étoiles au cœur du 17e arrondissement

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Classé 4 étoiles depuis 2025, le Pavillon Monceau se distingue par son implantation dans un immeuble haussmannien et son positionnement mixte, adapté à une clientèle à la fois touristique et d’affaires.

L’établissement compte 42 chambres, dans un secteur jugé stratégique par l’investisseur.

Avec cette opération, Honotel renforce ainsi son ancrage dans la capitale et poursuit sa stratégie de croissance, en s’appuyant sur des actifs à fort potentiel dans des emplacements clés.

Pour mener à bien cette transaction, le groupe s’est entouré de plusieurs conseils : Valther (juridique), Mazars (fiscal et finance), SVZ (social), Monassier (notarial), Artelia (technique) et Exsolv’ho (gestion).

De son côté, le vendeur était accompagné par le cabinet Rosenpick & Associés.


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Tags : honotel, paris
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