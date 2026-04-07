Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Classé 4 étoiles depuis 2025, le Pavillon Monceau se distingue par son implantation dans un immeuble haussmannien et son positionnement mixte, adapté à une clientèle à la fois touristique et d’affaires.



L’établissement compte 42 chambres, dans un secteur jugé stratégique par l’investisseur.



Avec cette opération, Honotel renforce ainsi son ancrage dans la capitale et poursuit sa stratégie de croissance, en s’appuyant sur des actifs à fort potentiel dans des emplacements clés.



Pour mener à bien cette transaction, le groupe s’est entouré de plusieurs conseils : Valther (juridique), Mazars (fiscal et finance), SVZ (social), Monassier (notarial), Artelia (technique) et Exsolv’ho (gestion).



De son côté, le vendeur était accompagné par le cabinet Rosenpick & Associés.