Les Émirats arabes unis déconseillés sauf raison impérative

Une situation qui n'arrange pas les affaires des tour-opérateurs. En effet les clients rechignent à utiliser les compagnies qui proposent des vols via les Emirats pour rejoindre les destinations d'Asie et de l'Océan Indien.



"Nous nous retrouvons face à des problématiques de capacités et de prix sur les autres compagnies aériennes" explique Patrice Caradec, Président du SETO.