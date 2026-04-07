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Les Émirats arabes unis déconseillés sauf raison impérative

Mise à jour des conseils aux voyageurs


Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a remis à jour ses conseils aux voyageurs pour les Emirats Arabes Unis. Le pays est déconseillé sauf raison impérative.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 15:15

Les Émirats arabes unis déconseillés sauf raison impérative - Depositphotos.com Auteur philipus
Les Émirats arabes unis déconseillés sauf raison impérative - Depositphotos.com Auteur philipus
TAP Air Portugal
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs et déconseille les Emirats Arabes Unis aux ressortissants français, sauf pour des raisons impératives.

"Compte tenu de la situation régionale, les voyages vers les Émirats arabes unis sont déconseillés. L’évolution de la situation dans la région doit faire l’objet d’une attention constante et soutenue." précise le ministère.

Depuis les frappes américaine et israélienne sur l'Iran le 28 février 2026, les Émirats arabes unis sont impliqués indirectement dans un conflit régional opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël. Bien qu’ils ne soient pas le principal théâtre de la guerre, ils sont régulièrement visés par des attaques de drones et de missiles, notamment dans des zones comme Dubaï et Abou Dhabi.

Une situation qui n'arrange pas les affaires des tour-opérateurs. En effet les clients rechignent à utiliser les compagnies qui proposent des vols via les Emirats pour rejoindre les destinations d'Asie et de l'Océan Indien.

"Nous nous retrouvons face à des problématiques de capacités et de prix sur les autres compagnies aériennes" explique Patrice Caradec, Président du SETO.

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Commentaires

1.Posté par le vengeur masqué le 07/04/2026 15:49 | Alerter
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c'est un peu tard, le MAE aurait du emettre l'alerte bien plus tot que cela, en juin 2025, et en alerte rouge depuis debut janvier, cela aurait evité des ennuis


enfin, c'est comme cela


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