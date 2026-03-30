Les Top Clubs se réinventent

Une vision claire et assumée
« Top of Travel reste fidèle à son ADN : offrir des voyages de proximité, au départ des régions. L’intelligence artificielle ne remplacera jamais la valeur de l’humain, ni l’expertise qui fait notre force auprès des voyageurs et des agences partenaires. «
L’été sera chaud
D’avril à novembre 2026, de nombreuses offres en Top clubs sont disponibles pour les couples, les familles, les vacances en solo ou entre amis. Il sera difficile de choisir entre les 12 destinations que proposent ce tour opérateur. Chaque Clubs a été choisi précautionneusement par ses points clés et forts pour que les vacances de chaque client soient idéales et sereines. La situation, le personnel, le confort, et bien évidemment, des équipes d’animateurs professionnels, choisis pour leur savoir-faire et leur expertise. Toutes les équipes d’animation francophones, fidèles d’une année sur l’autre, partagent un leitmotiv commun de faire vivre aux clients, des vacances au rythme de la destination. Chaque équipe est formée et accompagnée, pour l’accueil, le partage, les animations, afin d’assurer à nos clients, une qualité sans faille. Avec les animateurs, les vacances dans les Top clubs riment avec, balades découvertes, des sorties encadrées, des animations quotidiennes, les activités des enfants (selon un planning défini), des soirées dansantes, animées pour petits et grands et la bonne humeur quotidienne assurée !
Voyages et expériences locales : des activités au cœur de chaque destination
Le fort de notre savoir-faire, c’est l’accompagnement des clients au sein de l’hôtel mais aussi aux alentours.
Chez Top of Travel, deux gammes se distinguent pour encore plus vous satisfaire, Top clubs Energie et Top clubs Emotion.
Chez Top of Travel, deux gammes se distinguent pour encore plus vous satisfaire, Top clubs Energie et Top clubs Emotion.
Les Top Clubs Emotion vous apporteront découverte, culture locale et activités douces pour un sentiment de bien-être tout au long de votre séjour. Une atmosphère zen, calme et apaisante, parfaite pour se recentrer, se ressourcer et profiter d’un séjour tout en douceur.
Les Top Clubs Energie, vous accompagneront avec un programme dynamique tout au long de la journée et festif pour égayer vos soirées. Une ambiance divertissante, centrée sur le plaisir, les loisirs et la bonne humeur partagée en famille ou entre amis. Cette formule vous séduira par son encadrement complet pour les enfants de 4 à 17 ans, 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires avec une veillée hebdomadaire.
Le point commun de ces deux concepts est la présence de notre « Top explorer » dédié à la découverte des « trésors » cachés situés à quelques pas de votre Clubs.
Les équipes d’animation vous accueilleront cette année sur l’hymne de Top of Travel, crée juste pour vous.
🎧 Cliquez, écoutez et dansez !
Les Top Clubs Energie, vous accompagneront avec un programme dynamique tout au long de la journée et festif pour égayer vos soirées. Une ambiance divertissante, centrée sur le plaisir, les loisirs et la bonne humeur partagée en famille ou entre amis. Cette formule vous séduira par son encadrement complet pour les enfants de 4 à 17 ans, 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires avec une veillée hebdomadaire.
Le point commun de ces deux concepts est la présence de notre « Top explorer » dédié à la découverte des « trésors » cachés situés à quelques pas de votre Clubs.
Les équipes d’animation vous accueilleront cette année sur l’hymne de Top of Travel, crée juste pour vous.
🎧 Cliquez, écoutez et dansez !
Notre expertise est partout, le plus difficile pour vos clients, va être le choix de la destination, Madère, Algarve, Malte, Chypre, Italie, Croatie, Monténégro, Albanie, Baléares, Crête …
L’atout à LEUR mettre avant, c’est les départs disponibles depuis 31 aéroports français. Plus proche de chez eux, moins de temps de route et souvent des conditions avantageuses pour le parking.
L’atout à LEUR mettre avant, c’est les départs disponibles depuis 31 aéroports français. Plus proche de chez eux, moins de temps de route et souvent des conditions avantageuses pour le parking.
Top of travel, à votre disposition
Charline FARIA SIMON
Directrice des Affaires générales
Email : Charline.simon@topoftravel.fr
Téléphone : 01 43 11 31 32
Site web réservé aux professionnels : www.topoftravel-pro.fr
Directrice des Affaires générales
Email : Charline.simon@topoftravel.fr
Téléphone : 01 43 11 31 32
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