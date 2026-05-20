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Mont-Saint-Michel : la gestion de l’abbaye pourrait échapper au Centre des monuments nationaux

Au profit de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel


La gestion de l’abbaye du Mont-Saint-Michel pourrait prochainement être retirée au Centre des monuments nationaux au profit de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel. Selon les informations de La Lettre, le Premier ministre Sébastien Lecornu aurait tranché en faveur des élus normands dans ce dossier sensible autour de la gouvernance du site.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 18:19

Selon La Lettre, Matignon aurait arbitré en faveur de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel dans le conflit qui l’oppose au CMN - DepositPhotos.com, MennoSchaefer
Selon La Lettre, Matignon aurait arbitré en faveur de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel dans le conflit qui l’oppose au CMN - DepositPhotos.com, MennoSchaefer
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La gestion de l’abbaye du Mont-Saint-Michel pourrait prochainement être retirée au Centre des monuments nationaux au profit de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel.

Le Centre des monuments nationaux ne conserverait qu’une partie des recettes de billetterie du monument, aujourd’hui considéré comme l’un des sites les plus rentables du réseau national, avec "15% des recettes totales du CMN" selon nos confrères d'Actu.fr, qui citent les syndicats la CGT Culture et la CGT CMN.

Le différend oppose depuis plusieurs mois le CMN et l’Établissement public du Mont-Saint-Michel autour du contrôle de l’abbaye et de ses revenus.

La Cour des comptes avait déjà recommandé en 2025 de clarifier la gouvernance du site, évoquant une solution intermédiaire consistant à transférer la gestion de l’abbaye à l’établissement public local.

La décision devrait être connue avant la fin du mois de juin.

A lire aussi : Non, vous n’avez pas tout vu : les secrets bien gardés du Mont-Saint-Michel


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Tags : mont saint michel
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