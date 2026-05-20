Mont-Saint-Michel : la gestion de l’abbaye pourrait échapper au Centre des monuments nationaux

Au profit de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel

La gestion de l’abbaye du Mont-Saint-Michel pourrait prochainement être retirée au Centre des monuments nationaux au profit de l’Établissement public du Mont-Saint-Michel. Selon les informations de La Lettre, le Premier ministre Sébastien Lecornu aurait tranché en faveur des élus normands dans ce dossier sensible autour de la gouvernance du site.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 21 Mai 2026 à 18:19

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