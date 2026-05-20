Professionnel du tourisme depuis de nombreuses années, mon parcours n’était pourtant pas destiné au départ à l’univers du voyage. Initialement patron dans le secteur du bâtiment et de l’aménagement intérieur, c’est un événement important dans mon chemin de vie qui a profondément changé ma trajectoire professionnelle et m’a fait basculer dans le monde du tourisme.



Entré dans le métier en tant que guide accompagnateur, j’ai acquis une connaissance précise du terrain et de l’expérience vécue par les voyageurs. Le plaisir de faire découvrir des destinations et la richesse des rencontres humaines à travers l’organisation de voyages sont rapidement devenus pour moi une véritable passion.



En 2003, j’ai créé Cors’Alpha Touring avec l’ambition de créer des voyages et des évènements porteurs d’émotions, de rencontres et de souvenirs durables.



Je me suis spécialisé dans l’organisation de voyages en groupe, le tourisme d’affaires ainsi que dans les séjours haut de gamme et de luxe en Corse. Grâce à ma parfaite connaissance de l’île, de ses paysages, de sa culture et de ses acteurs locaux, je conçois des séjours authentiques et sur mesure, adaptés aussi bien à une clientèle loisirs qu’à une clientèle professionnelle exigeante.



Attaché à la qualité des prestations proposées, je privilégie une approche basée sur l’écoute, la convivialité, le confort et l’authenticité. Sensible au tourisme durable, je cherche également à valoriser les territoires, les traditions locales, la gastronomie et les rencontres humaines à travers chacun de mes projets.



Aujourd’hui, fort de l’expérience acquise en Corse, je développe mon activité au-delà de l’île sur de nouvelles destinations, en proposant des expériences de voyages en groupe, de tourisme d’affaires et de séjours premium en Europe, tout en conservant les valeurs qui m’animent depuis le début : le professionnalisme, la passion du voyage, la qualité de service et le sens de l’humain.



Passionné par mon métier, je continue à développer des projets touristiques innovants avec l’ambition constante de faire découvrir de nouveaux horizons et de créer pour chaque voyageur une expérience unique, authentique et mémorable, et toujours entouré par les meilleurs talents.

