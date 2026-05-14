European Camping Group : "Nous voulons rapidement dépasser le milliard d’euros"

TourMaG - Comment l’IA transforme-t-elle votre activité ?



Sébastien Manceau : L’intelligence artificielle est une transformation majeure. Nous avons mis en place une task force dédiée et des formations obligatoires pour tous les salariés, à la fois sur la cybersécurité et l’IA.



Nous voyons des applications dans le marketing, le traitement des images, le yield management, l’analyse des avis clients ou encore les call centers. Nous avons par exemple développé un voicebot qui ne prend pas les réservations mais qui est capable de reconnaître un client via son numéro de téléphone et de répondre à une partie des demandes.



Mais le vrai sujet est aussi celui de la distribution. Hier, il fallait être bien référencé sur Google. Demain, il faudra l’être dans les LLM comme ChatGPT ou Gemini. Nous travaillons beaucoup sur ces sujets pour comprendre les mécanismes de référencement.



TourMaG - Où en est aujourd’hui ECG ?



Sébastien Manceau : Nous accueillons près de 4 millions de clients et réalisons un peu plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous sommes sur une trajectoire de croissance à deux chiffres.



Le groupe reste relativement discret, comme l’ensemble du secteur du camping, mais il est devenu un acteur important : 7 500 salariés au pic de la saison et 3 800 équivalents temps plein sur l’année.



Je rappelle que nous avons deux modèles. D’un côté, les sites en propre, avec 117 campings exploités intégralement par ECG. De l’autre, près de 350 destinations fonctionnent sur un modèle tour-opérateur : nous installons nos mobil homes sur des campings indépendants ou appartenant à des groupes, auxquels nous versons une redevance ou un loyer. Ensuite, nous achetons, opérons et distribuons ces hébergements.



TourMaG - Sur les investissements, quelles sont aujourd’hui vos priorités : les hébergements, les équipements ou l’expérience client ?



Sébastien Manceau : Cela dépend toujours des sites, mais les hébergements représentent une part très importante de nos investissements organiques. En dehors des opérations de croissance externe, ils pèsent environ 50 à 60% de nos investissements.



Le reste concerne les restaurants, les parcs aquatiques, les scènes d’animation ou encore les voiries. Chaque année, nous investissons des dizaines de millions d’euros pour améliorer notre parc.



Les hébergements restent fondamentaux, notamment dans notre modèle tour-opérateur, puisque les investissements sur les infrastructures des campings sont réalisés par les exploitants indépendants. Nous nous concentrons donc fortement sur les mobil-homes : chaque année, nous achetons entre 2 000 et 3 000 nouveaux mobil-homes, tout en rénovant une grande partie du parc existant, avec des travaux sur les terrasses, les équipements ou les réparations plus lourdes.



TourMaG - Votre portefeuille de marques a également évolué…



Sébastien Manceau : Oui. Le groupe a beaucoup grandi par acquisitions, notamment avec le rachat de Vacanceselect en 2023. Cette année, nous avons travaillé sur l’harmonisation du portefeuille.



En France, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur la marque Homair, plutôt que de multiplier les marques. À l’international, Eurocamp reste notre grande marque nord-européenne.



Nous voulons aussi développer la marque corporate ECG pour renforcer notre marque employeur. Le modèle là-dessus c'est Accor qui est la marque employeur forte avec des marques B2C reconnues.



L’objectif est de dépasser rapidement le milliard d’euros de chiffre d’affaires et de continuer à structurer le secteur à l’échelle européenne.