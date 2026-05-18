Belambra, Maeva et Gîtes de France... victimes d’une faille "basique" de cybersécurité

TourMaG - Est-ce qu'il n'y a pas une forme de négligence sur l'aspect de cybersécurité et aussi, est-ce que nous ne sommes pas allés assez loin concernant le RGPD ?



Christophe Mazzola : Oui, très certainement.



J'ai eu le cas en Belgique, il y a quelques années, où une société d'aéronautique s'est retrouvée totalement à l'arrêt pendant 3 semaines, car elle n'avait pas investi un seul euro pendant des années sur la sécurité.



Elle a été entièrement refinancée complètement grâce à de l'argent public. Il y a vraiment une espèce de relâchement en se disant que " ça arrive aux autres, mais pas à nous."



Après, il y a de plus en plus une prise de conscience de la part des citoyens, à cause de ces fuites de données à répétition. Mais tant que les citoyens et les clients ne forceront pas les entreprises à prendre leurs responsabilités, rien ne changera.



Le risque zéro de piratage n'existe pas, mais il est possible d'éviter ces choses basiques et peut être que le jour, où les Français vont dire : je ne veux travailler ou consommer qu'auprès de prestataires de confiance et qui sécurisent mes données,alors il y aura peut être une prise de conscience.



Concernant le RGPD, c'est une initiative louable.



Il y a tout un volet sur la protection des données, mais comme c'est un règlement européen, qui doit être harmonisé dans 27 pays, cela ne peut pas aller dans les détails sur ce qui doit être fait ou pas.



C'est un peu aux entreprises de faire ça à leur propre sauce. Pierre & Vacances a dû faire des choses, mais sans doute pas assez, à cause peut être de contraintes budgétaires ou autre problématiques internes.



Il y a vraiment un laxisme d'une manière générale sur la cybersécurité qui est vraiment vue comme une contrainte et pas comme quelque chose de nécessaire, pour les entreprises.