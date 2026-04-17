Rebranding, nouvelle structuration : maeva devient maeva&co

Déjà présent sur 13 marchés, le groupe affiche clairement son ambition : devenir un acteur de référence du tourisme indépendant en Europe à horizon 2030.



Cette expansion passera nécessairement par des acquisitions ciblées (comme Vacansoleil), le renforcement des réseaux existants

et la montée en puissance de la distribution européenne.



A noter également : l'évolution de maeva vers maeva&co s’accompagne d’une identité de marque repensée pour refléter ses priorités.



« Le logotype maeva s'enrichit du "&" pour incarner le tourisme de liens que la marque souhaite défendre et du "co" pour dire la force du « collectif », pour accueillir les structures qui rejoignent son écosystème , indique le groupe.



La couleur "lie de vin" vient traduire son ancrage territorial et le rose l'optimisme chaleureux hérité de 50 ans d'histoire. Le cartouche m&co symbolise le collectif, tandis que la ligne graphique évoque un sentier, rappelant la vocation de relier hébergeurs, vacanciers et territoires. Cette identité unifie l’écosystème et reflète la mission de la marque : co-créer des vacances qui ont du sens pour ceux qui voyagent et ceux qui accueillent ».