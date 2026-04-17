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Rebranding, nouvelle structuration : maeva devient maeva&co

La marque veut "accompagner le développement du tourisme indépendant en Europe"


maeva devient maeva&co, et réorganise ses activités autour de quatre pôles d'expertises - distribution, immobilier de vacances, franchise en hôtellerie de plein air et agritourisme - afin d’accompagner les hébergeurs indépendants dans leur développement à plus grande échelle.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 17:14

L'évolution de maeva vers maeva&co s’accompagne d’une identité de marque repensée pour refléter ses priorités : proximité avec les territoires, collaboration avec les hébergeurs et expérience vacancier - Capture écran : maeva&co
L'évolution de maeva vers maeva&co s’accompagne d’une identité de marque repensée pour refléter ses priorités : proximité avec les territoires, collaboration avec les hébergeurs et expérience vacancier - Capture écran : maeva&co
CroisiEurope
Après plusieurs acquisitions récentes (Parcel Tiny House, Camping Paradis, etc.), maeva, filiale du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, devient maeva&co, et entre dans une nouvelle phase de structuration et de réorganisation de ses activités.

Porté par Nicolas Beaurain, directeur général de maeva&co, ce repositionnement de marque traduit une ambition claire : proposer un écosystème au service des hébergeurs indépendants à l’échelle européenne.

« Le tourisme indépendant représente un marché considérable, mais encore trop fragmenté face aux grands opérateurs internationaux », explique Nicolas Beaurain dans un communiqué.

En Europe, plus de deux millions d’entreprises touristiques - majoritairement de petites structures - participent à l’attractivité des territoires. Ce tissu constitue à la fois une richesse et une faiblesse : richesse en termes d’authenticité et de diversité, faiblesse en matière de visibilité, de distribution et de structuration.

C’est précisément sur cette faille que maeva&co entend se positionner : fournir des outils et un cadre sans dénaturer l’offre.

Vers un modèle intégré reposant sur quatre piliers

Fiche d'identité maeva&co - Illustration : maeva&co
Fiche d'identité maeva&co - Illustration : maeva&co
Historiquement positionnée comme plateforme de distribution, la marque évolue désormais vers un modèle intégré reposant sur quatre piliers complémentaires : distribution (maeva.com, Vacansoleil, channel manager), immobilier de vacances, franchise en hôtellerie de plein air et agritourisme.

Cette logique vise à capter davantage de valeur sur l’ensemble de la chaîne touristique, tout en renforçant la dépendance positive des partenaires à l’écosystème.

Le pilier distribution reste central. Avec plus de 100 000 offres et près d’un million de vacanciers par an, maeva.com s’impose comme une plateforme majeure sur le segment familial. L’intégration de Vacansoleil, marque historique du camping européen, renforce cette dimension transfrontalière.

Mais la différence se joue surtout sur la couche technologique. Le channel manager propriétaire permet de connecter les hébergeurs à une multitude de canaux (OTA, CSE, agences, ventes privées), tout en optimisant revenus et taux d’occupation. Une promesse classique… mais encore peu accessible aux petits opérateurs.

Autre axe de développement : la montée en puissance dans la franchise de campings. Avec l’intégration de réseaux comme Camping Paradis ou Ushuaïa Villages, maeva&co revendique désormais la place de premier franchiseur de l’hôtellerie de plein air en France, avec près de 150 campings partenaires.

Le modèle repose sur un équilibre délicat : standardiser certains éléments (marketing, distribution, revenue management) tout en conservant l’ancrage local.

Moins visible mais stratégique, le pôle immobilier constitue le deuxième pilier de développement. Avec plus de 40 agences implantées exclusivement dans des destinations touristiques, maeva&co cherche à contrôler l’offre à la source. Cette intégration verticale permet d’optimiser la gestion locative, d’améliorer la qualité produit et de capter davantage de marge.

Le modèle repose sur une « double expertise », à la croisée de l’immobilier et de l’exploitation touristique, avec un objectif clair : maximiser le « potentiel hospitality » des biens .

Enfin, dernier pilier, l’agritourisme, via Parcel Tiny House, illustre une volonté d’explorer de nouveaux formats d’hospitalité. Le concept - des tiny houses installées chez des agriculteurs - répond à une double attente : recherche d’expériences immersives côté client, diversification des revenus côté exploitants.

Avec 50 unités et plus de 15 000 voyageurs accueillis depuis 2020, l’activité reste encore marginale, mais stratégique en termes d’image et d’innovation.

Une ambition européenne affirmée

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Déjà présent sur 13 marchés, le groupe affiche clairement son ambition : devenir un acteur de référence du tourisme indépendant en Europe à horizon 2030.

Cette expansion passera nécessairement par des acquisitions ciblées (comme Vacansoleil), le renforcement des réseaux existants
et la montée en puissance de la distribution européenne.

A noter également : l'évolution de maeva vers maeva&co s’accompagne d’une identité de marque repensée pour refléter ses priorités.

« Le logotype maeva s'enrichit du "&" pour incarner le tourisme de liens que la marque souhaite défendre et du "co" pour dire la force du « collectif », pour accueillir les structures qui rejoignent son écosystème , indique le groupe.

La couleur "lie de vin" vient traduire son ancrage territorial et le rose l'optimisme chaleureux hérité de 50 ans d'histoire. Le cartouche m&co symbolise le collectif, tandis que la ligne graphique évoque un sentier, rappelant la vocation de relier hébergeurs, vacanciers et territoires. Cette identité unifie l’écosystème et reflète la mission de la marque : co-créer des vacances qui ont du sens pour ceux qui voyagent et ceux qui accueillent ».

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Tags : maeva
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