logo AirMaG  
Recherche avancée

Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis

Les PNC demandent l’obtention d’un droit de retrait sur la ligne vers Kinshasa


Après le psychodrame médiatique autour des cas d’hantavirus, le monde tremble face à l’épidémie d’Ebola qui frappe durement la République démocratique du Congo. Depuis la fin mai 2026, les États-Unis ont suspendu l’entrée sur leur territoire des ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud. Les salariés d’Air France sont concernés, alors même que la ligne entre Paris et Kinshasa est toujours active.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 07:11

Les PNC d'Air France demandent l’obtention d’un droit de retrait sur la ligne vers Kinshasa - Depositphotos @RLGUESSAZ
Les PNC d'Air France demandent l’obtention d’un droit de retrait sur la ligne vers Kinshasa - Depositphotos @RLGUESSAZ
MSC Croisières
Après s’être fait peur avec l’hantavirus, le monde regarde avec inquiétude ce qu’il se passe en République démocratique du Congo.

Depuis le début du mois de mai, le pays d’Afrique centrale est touché par une résurgence du virus Ebola. Le 15 mai, le gouvernement a officiellement déclaré la 17e épidémie de maladie à virus Ebola à frapper le pays.

Et malheureusement, le virus se propage assez rapidement aux nations voisines. À ce jour, plus de 1 100 cas suspects de virus Ebola ont été recensés en Afrique, dont 263 cas confirmés et 43 décès.

La souche à l’origine de cette épidémie ne possède, pour l’heure, ni vaccin ni traitement.

Et le virus présente un taux de létalité compris entre 30 % et 50 %. Dans ces conditions, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la situation constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Plusieurs pays ont pris des restrictions à l’encontre des voyageurs se rendant en République démocratique du Congo et dans les pays voisins, à commencer par les États-Unis.

Ces décisions, prises pour éviter l’importation du virus, posent désormais des difficultés dans le secteur aérien, à commencer par Air France.

République démocratique du Congo : les voyageurs interdits d’entrer aux USA...

Depuis le 22 mai 2026, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a pris un décret limitant les entrées sur le sol américain.

Ainsi, l’administration de Donald Trump "suspend l’entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours".

Sauf que, si le personnel navigant commercial était jusqu’à présent exempté, depuis la mise en place de cette restriction plus stricte, les stewards et hôtesses d’Air France ne peuvent plus se rendre aux USA après avoir effectué une rotation entre Paris et la RDC.

L’UNAC, un syndicat qui compte 2 500 adhérents au sein de la compagnie, s’inquiète après avoir "appris aujourd’hui, jeudi 28 mai 2026, que les PNC sont maintenant concernés par l’interdiction de rentrer sur le territoire US.

Les plannings sont en train d’être reconstruits."

Kinshasa est desservie depuis Paris à raison de quatre vols par semaine. Le vol est opéré en Airbus A350-900. Air France possède 41 appareils de ce genre dans sa flotte.

Des discussions ont été entamées entre les organisations syndicales et la direction d’Air France, afin de mettre en place un droit de retrait pour les équipages qui ne souhaiteraient plus exercer sur la ligne entre la France et la République démocratique du Congo.

Les PNC pas épargnés par les restrictions à cause d’Ebola

Autres articles
Ils pourraient alors éviter de se retrouver interdits de séjour aux États-Unis, mais aussi d’être confrontés au risque de contracter le virus.

"Une réunion extraordinaire CSSCT a pourtant été demandée par l’UNAC à la direction il y a plus d’une semaine.

Nous avons renouvelé notre demande d’organisation d’une réunion extraordinaire CSSCT et invitons les organisations syndicales représentatives à nous rejoindre", précise le syndicat.

De son côté, la compagnie a accusé réception de la décision américaine.

Elle rappelle donc que les passagers français et étrangers ne peuvent plus se rendre aux USA après avoir séjourné dans l’un des pays concernés par l’épidémie au cours des 21 derniers jours.

A lire : République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain

"Les citoyens ou résidents américains concernés par cette mesure restent autorisés à entrer aux États-Unis, mais uniquement via certains aéroports spécifiques.

Comme toutes les compagnies aériennes, Air France est tenue de respecter les conditions d’entrée imposées par les pays qu’elle dessert.

Les clients concernés par ces nouvelles règles seront informés, et des mesures commerciales ont été mises en place afin de leur permettre de modifier leur voyage sans frais", nous a précisé la compagnie nationale.

Pour l'heure si la RDC est à l'origine du foyer infectieux, Ouganda a recensé plusieurs cas, mais ce sont tous les pays limitrophes avec le géant africain qui sont désormais considérés à risque.

Selon l'Africa CDC, soit le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, les pays qui pourraient être touchés sont : le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Congo, le Burundi, l'Angola, la République centrafricaine et la Zambie.


Lu 518 fois

Tags : air france, congo, ebola, usa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines...
Dernière heure

Camille Obeida (Yacaranda) : "désormais, le luxe doit aussi faire du bien"

Pourquoi la baisse du pétrole pourrait changer la donne sur le marché des devises [ABO]

Australie : une nouvelle stratégie qui vise les voyageurs français

Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis

Trois piratages en trois jours : pourquoi le tourisme va devoir prouver sa sécurité [ABO]

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis

Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis
Transport

Transport

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Camille Obeida (Yacaranda) : "désormais, le luxe doit aussi faire du bien"

Camille Obeida (Yacaranda) : "désormais, le luxe doit aussi faire du bien"
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias