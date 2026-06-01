Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis

Une réunion extraordinaire CSSCT a pourtant été demandée par l’UNAC à la direction il y a plus d’une semaine.



Nous avons renouvelé notre demande d’organisation d’une réunion extraordinaire CSSCT et invitons les organisations syndicales représentatives à nous rejoindre

Les citoyens ou résidents américains concernés par cette mesure restent autorisés à entrer aux États-Unis, mais uniquement via certains aéroports spécifiques.



Comme toutes les compagnies aériennes, Air France est tenue de respecter les conditions d’entrée imposées par les pays qu’elle dessert.



Les clients concernés par ces nouvelles règles seront informés, et des mesures commerciales ont été mises en place afin de leur permettre de modifier leur voyage sans frais

Ils pourraient alors éviter de se retrouver interdits de séjour aux États-Unis, mais aussi d’être confrontés au risque de contracter le virus.", précise le syndicat.De son côté, la compagnie a accusé réception de la décision américaine.Elle rappelle donc que les passagers français et étrangers ne peuvent plus se rendre aux USA après avoir séjourné dans l’un des pays concernés par l’épidémie au cours des 21 derniers jours.", nous a précisé la compagnie nationale.Pour l'heure si la RDC est à l'origine du foyer infectieux, Ouganda a recensé plusieurs cas, mais ce sont tous les pays limitrophes avec le géant africain qui sont désormais considérés à risque.Selon l'Africa CDC, soit le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies,