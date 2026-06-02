suis-je protégé

suis-je en mesure de prouver, à un client, à un partenaire, à la

que ma protection repose sur un système et non sur de la chance

Dans les semaines qui viennent, chaque acteur du secteur va affirmer qu'il prend la sécurité au sérieux. Le mot n'a plus aucune valeur. Tout le monde le dit, y compris ceux qui viennent de l'apprendre à leurs dépens.Ce qui aura désormais de la valeur, c'est la capacité à le démontrer, de façon structurée, vérifiable et récurrente. C'est exactement la fonction d'un système de management de la sécurité de l'information.sur le volet spécifique des données personnelles, ne se résume pas à un logo sur un site. Conduite sérieusement, elle force précisément les décisions qui ont manqué ici : un inventaire des actifs et des données, une politique de conservation et de purge,. Là est toute la différence entre la conformité et la résilience.Un certificat obtenu puis oublié dans un tiroir reste du papier. Un système réellement opéré, avec sa boucle d'amélioration continue et ses revues de direction, transforme la sécurité en routine de gouvernance plutôt qu'en réaction de panique.Pour un dirigeant du tourisme, l'enjeu se déplace donc. La question n'est plus seulement «», elle devient «».