Patrick Loison nous a quittés

Richard Vainopoulos, Président de Tourcom vient de nous informer du décès de Patrick Loison à l'âge de 70 ans. Il était Président de Tourcom Affaires depuis 1996.



Dans un message, Richard Vainopoulos lui a rendu hommage : "Patrick était un passionné de voyages, d’aviation et un grand collectionneur de maquettes d’avions. Il aimait rêver d’horizons lointains et partager sa passion avec ceux qui l’entouraient.



Plus de trente ans d’amitié nous unissaient. Nous étions comme l’eau et le feu : je vous laisse deviner lequel de nous était l’un et lequel était l’autre… Je garderai le souvenir de sa gentillesse, de sa tolérance, de son humour et de sa fidélité en amitié. Toutes ces qualités vont profondément nous manquer.



Pour son dernier voyage, Patrick est parti vers une destination dont on ne revient pas, mais où, je l’espère, il a enfin trouvé la paix et ne souffre plus.



Ses obsèques auront lieu prochainement, très certainement en Normandie. "