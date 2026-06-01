IFTM relance le prix « Plume Verte » avec une nouvelle distinction ADONET

IFTM et ADONET lancent la deuxième édition de la « Plume Verte by IFTM x ADONET ».
Organisé dans le cadre du Village des Initiatives Durables by mN’O, ce concours distingue des articles print ou web, ainsi que des reportages TV ou radio portant sur des initiatives liées au tourisme durable.
Cette nouvelle édition s’enrichit également d’un « Prix Spécial Destinations ADONET » destiné à mettre en avant les journalistes valorisant les engagements durables des destinations membres de l’association.
Organisé dans le cadre du Village des Initiatives Durables by mN’O, ce concours distingue des articles print ou web, ainsi que des reportages TV ou radio portant sur des initiatives liées au tourisme durable.
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Une remise des prix prévue pendant IFTM
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IFTM précise que les contenus présentés devront avoir été publiés entre 2024 et 2026.
Le jury évaluera notamment la pertinence du sujet, l’originalité de l’angle, la qualité rédactionnelle ainsi que le traitement des enjeux liés au tourisme responsable.
Les finalistes seront annoncés début septembre avant une remise des prix programmée le 16 septembre 2026 pendant le salon.
Trois distinctions seront remises sur le Village des Initiatives Durables : le Prix de la Plume Verte, le nouveau Prix Spécial Destinations ADONET ainsi qu’un prix « Coup de Cœur du Village » décerné par les exposants.
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