IFTM relance le prix « Plume Verte » avec une nouvelle distinction ADONET

précise que les contenus présentés devront avoir été publiés entreLe jury évaluera notamment ladu sujet,de l’angle, larédactionnelle ainsi que le traitement desliés au tourisme responsable.Les finalistes seront annoncésavant une remise des prix programmée lependant le salon.Trois distinctions seront remises sur le Village des Initiatives Durables : le Prix de la Plume Verte, le nouveau Prix Spécial Destinations ADONET ainsi qu’un prix « Coup de Cœur du Village » décerné par les exposants.