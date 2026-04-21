IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !

« Participer à la Travel Agent Cup a été un défi passionnant et une superbe occasion de mettre en avant la polyvalence de notre métier. J'ai adoré l'étape de la vidéo, un format fun qui permet de dévoiler sa personnalité autrement. Grâce au soutien de ma collègue et ma cheffe dans cette aventure, j'ai pu me donner à fond et partager mon expertise sur de belles destinations ! Également de belles rencontres avec d'autres passionnés du secteur. Une expérience boostante et gratifiante ! » explique Claire Quartieri, lauréate de la Travel Agents Cup 2025.



Le jour de la finale, 5 prix proposés par les sponsors du concours sont remis aux agents de voyages ayant présenté les meilleurs scénarios de voyage :



- 3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury

- 1 prix « Coup de Cœur du public » décerné en live par le public via vote sur les réseaux sociaux

- 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les finalistes présents (hors finalistes déjà récompensés)