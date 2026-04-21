IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup !

La Travel Agents Cup revient en septembre 2026 pour récompenser les meilleurs agents de voyages de France !
Dans la continuité du format des éditions précédentes, la Travel Agents Cup 2026 met l'accent sur la mise en situation concrète des candidats.
Le jury, composé de professionnels du secteur (agences de voyages, tour-opérateurs, journalistes, partenaires et entreprises du tourisme), évaluera les finalistes sur la pertinence de leur proposition, la qualité de leur relation client et leur rôle de conseils.
Dans la continuité du format des éditions précédentes, la Travel Agents Cup 2026 met l'accent sur la mise en situation concrète des candidats.
Le jury, composé de professionnels du secteur (agences de voyages, tour-opérateurs, journalistes, partenaires et entreprises du tourisme), évaluera les finalistes sur la pertinence de leur proposition, la qualité de leur relation client et leur rôle de conseils.
Comment participer à la Travel Agents Cup ?
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Pour participer à la Travel Agents Cup, les candidats doivent envoyer une courte vidéo de présentation : qui ils sont, leur métier au quotidien et les raisons pour lesquelles ils l'exercent. Cette vidéo sera diffusée lors de la finale.
Les inscriptions se font via un formulaire en ligne sur le site Internet d’IFTM avant le 31 juillet 2026. Les vidéos seront ensuite examinées par le jury qui sélectionnera les finalistes.
La grande finale de la Travel Agents Cup 2026 se tiendra le jeudi 17 septembre lors du salon IFTM, en salle Arena, et mettra les candidats en situation réelle en trois temps :
Etape 1 : Découverte du projet de voyage
Jeudi 17 septembre au matin, les finalistes échangent pendant vingt minutes avec un client fictif pour découvrir ses envies de voyage liées à un des sponsors de l’événement (dont notamment les îles de la Guadeloupe, nouveau sponsor 2026), sans aucune information préalable sur son profil, son itinéraire ou son budget.
Etape 2 : Préparation du voyage
Les candidats travaillent ensuite en autonomie pour construire une proposition de voyage adaptée, en se rendant sur les stands des partenaires du concours afin d'affiner leur offre et apporter une touche exclusive à leur proposition.
Etape 3 : Passage sur scène
La finale se déroulera sur la grande scène de la salle Arena. Le format inclura :
- La diffusion de la vidéo de présentation du candidat et affichage du scénario
- La proposition de l’agent de voyages, face au client fictif sur la scène aménagée en agence de voyage pour l’occasion (4 minutes maximum)
- Un vote anonyme du jury, composé d’experts du tourisme partenaires du salon suivi d’un feedback pour désigner le meilleur agent de voyages de France. Le client fictif partagera également ses impressions sur ses attentes et la découverte de la proposition, ce qui permettra un départage en cas d’égalité.
Les inscriptions se font via un formulaire en ligne sur le site Internet d’IFTM avant le 31 juillet 2026. Les vidéos seront ensuite examinées par le jury qui sélectionnera les finalistes.
La grande finale de la Travel Agents Cup 2026 se tiendra le jeudi 17 septembre lors du salon IFTM, en salle Arena, et mettra les candidats en situation réelle en trois temps :
Etape 1 : Découverte du projet de voyage
Jeudi 17 septembre au matin, les finalistes échangent pendant vingt minutes avec un client fictif pour découvrir ses envies de voyage liées à un des sponsors de l’événement (dont notamment les îles de la Guadeloupe, nouveau sponsor 2026), sans aucune information préalable sur son profil, son itinéraire ou son budget.
Etape 2 : Préparation du voyage
Les candidats travaillent ensuite en autonomie pour construire une proposition de voyage adaptée, en se rendant sur les stands des partenaires du concours afin d'affiner leur offre et apporter une touche exclusive à leur proposition.
Etape 3 : Passage sur scène
La finale se déroulera sur la grande scène de la salle Arena. Le format inclura :
- La diffusion de la vidéo de présentation du candidat et affichage du scénario
- La proposition de l’agent de voyages, face au client fictif sur la scène aménagée en agence de voyage pour l’occasion (4 minutes maximum)
- Un vote anonyme du jury, composé d’experts du tourisme partenaires du salon suivi d’un feedback pour désigner le meilleur agent de voyages de France. Le client fictif partagera également ses impressions sur ses attentes et la découverte de la proposition, ce qui permettra un départage en cas d’égalité.
5 agents de voyages seront récompensés
« Participer à la Travel Agent Cup a été un défi passionnant et une superbe occasion de mettre en avant la polyvalence de notre métier. J'ai adoré l'étape de la vidéo, un format fun qui permet de dévoiler sa personnalité autrement. Grâce au soutien de ma collègue et ma cheffe dans cette aventure, j'ai pu me donner à fond et partager mon expertise sur de belles destinations ! Également de belles rencontres avec d'autres passionnés du secteur. Une expérience boostante et gratifiante ! » explique Claire Quartieri, lauréate de la Travel Agents Cup 2025.
Le jour de la finale, 5 prix proposés par les sponsors du concours sont remis aux agents de voyages ayant présenté les meilleurs scénarios de voyage :
- 3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury
- 1 prix « Coup de Cœur du public » décerné en live par le public via vote sur les réseaux sociaux
- 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les finalistes présents (hors finalistes déjà récompensés)
Le jour de la finale, 5 prix proposés par les sponsors du concours sont remis aux agents de voyages ayant présenté les meilleurs scénarios de voyage :
- 3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury
- 1 prix « Coup de Cœur du public » décerné en live par le public via vote sur les réseaux sociaux
- 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les finalistes présents (hors finalistes déjà récompensés)
Le recap du calendrier de la Travel Agents Cup
- 21 avril 2026 : Ouverture des candidatures
- 31 juillet 2026 : Date limite d'envoi des vidéos de candidature
- Début septembre 2026 : Annonce des finalistes
- 17 septembre 2026 : Finale de la Travel Agents Cup à IFTM
- 31 juillet 2026 : Date limite d'envoi des vidéos de candidature
- Début septembre 2026 : Annonce des finalistes
- 17 septembre 2026 : Finale de la Travel Agents Cup à IFTM