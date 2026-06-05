TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Les compagnies optent pour plus de flexibilité


Alors que les tensions géopolitiques continuent d’alimenter les inquiétudes du secteur aérien, plusieurs compagnies françaises multiplient les initiatives pour rassurer leurs passagers à l’approche de la saison estivale 2026. Air Caraïbes, French bee et Air Austral mettent en place plus de flexibilité pour stimuler les réservations.


Rédigé par le Vendredi 5 Juin 2026 à 18:37

Air Caraïbes, French bee et Air Austral ont ainsi annoncé le maintien intégral de leurs programmes de vols - Depositphotos.com @Pakhnyushchyy
Air Caraïbes, French bee et Air Austral ont ainsi annoncé le maintien intégral de leurs programmes de vols - Depositphotos.com @Pakhnyushchyy
MSC Croisières
Tout comme Air France, cette semaine, Air Caraïbes et French bee, compagnies du groupe Dubreuil Aéro, ont confirmé le maintien de l’ensemble de leurs opérations pour l’été 2026.

Les deux transporteurs assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser leurs approvisionnements en carburant et garantir leurs liaisons long-courriers. Sont notamment concernées les dessertes des Antilles, de la Guyane, de l’océan Indien, de l’Amérique du Nord et de la Polynésie française.

Afin de permettre aux voyageurs de réserver leurs vacances en toute confiance, les deux compagnies lancent une campagne exceptionnelle de "modification sans frais" du 4 au 17 juin 2026.

Cette mesure s’applique à tous les billets achetés durant cette période, pour des voyages programmés entre le 5 juillet 2026 et le 27 mars 2027.

Les clients pourront effectuer une première modification sans frais jusqu’au départ du vol initial, sous réserve d’un éventuel réajustement tarifaire si le nouveau vol choisi est plus onéreux.

Le dispositif concerne l’ensemble des tarifs et des classes de voyage proposés sur les réseaux long-courriers des deux compagnies.

Air Austral étend également sa politique de flexibilité

Autres articles
De son côté, Air Austral a également annoncé une mesure commerciale exceptionnelle destinée à offrir davantage de souplesse à ses passagers.

Depuis le 4 juin et jusqu’au 30 juin 2026 inclus, tous les billets achetés sur les destinations opérées par la compagnie pourront être modifiés sans pénalité, quels que soient le tarif et la classe de réservation sélectionnés.

Cette politique couvre l’ensemble du réseau de la compagnie, aussi bien sur le long-courrier que sur le moyen-courrier.

Sont notamment concernés les vols entre La Réunion et Paris, Mayotte et Paris, ainsi que les liaisons vers Bangkok, Maurice, Madagascar ou encore l’ensemble des destinations de l’océan Indien desservies par la compagnie.

A lire : Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

À travers ces initiatives, les compagnies aériennes entendent répondre aux préoccupations des voyageurs dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.

En garantissant leurs programmes de vols tout en offrant davantage de flexibilité sur les réservations, Air Caraïbes, French bee et Air Austral cherchent à sécuriser les intentions de voyage pour les mois à venir et à apporter davantage de visibilité à leurs clients, qu’ils voyagent pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.


Lu 188 fois

Tags : air caraibes, french bee
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines...
Dernière heure

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Atlantic Airways renforce sa desserte des Îles Féroé depuis Paris

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller Voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour

Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias