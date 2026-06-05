Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Les compagnies optent pour plus de flexibilité

Alors que les tensions géopolitiques continuent d’alimenter les inquiétudes du secteur aérien, plusieurs compagnies françaises multiplient les initiatives pour rassurer leurs passagers à l’approche de la saison estivale 2026. Air Caraïbes, French bee et Air Austral mettent en place plus de flexibilité pour stimuler les réservations.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 5 Juin 2026 à 18:37

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