Outre-mer : les compagnies aériennes tentent de briser l’attentisme des clients

Air Caraïbes, French bee et Air Austral ont ainsi annoncé le maintien intégral de leurs programmes de vols - Depositphotos.com @Pakhnyushchyy
Tout comme Air France, cette semaine, Air Caraïbes et French bee, compagnies du groupe Dubreuil Aéro, ont confirmé le maintien de l’ensemble de leurs opérations pour l’été 2026.
Les deux transporteurs assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser leurs approvisionnements en carburant et garantir leurs liaisons long-courriers. Sont notamment concernées les dessertes des Antilles, de la Guyane, de l’océan Indien, de l’Amérique du Nord et de la Polynésie française.
Afin de permettre aux voyageurs de réserver leurs vacances en toute confiance, les deux compagnies lancent une campagne exceptionnelle de "modification sans frais" du 4 au 17 juin 2026.
Cette mesure s’applique à tous les billets achetés durant cette période, pour des voyages programmés entre le 5 juillet 2026 et le 27 mars 2027.
Les clients pourront effectuer une première modification sans frais jusqu’au départ du vol initial, sous réserve d’un éventuel réajustement tarifaire si le nouveau vol choisi est plus onéreux.
Le dispositif concerne l’ensemble des tarifs et des classes de voyage proposés sur les réseaux long-courriers des deux compagnies.
Les deux transporteurs assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser leurs approvisionnements en carburant et garantir leurs liaisons long-courriers. Sont notamment concernées les dessertes des Antilles, de la Guyane, de l’océan Indien, de l’Amérique du Nord et de la Polynésie française.
Afin de permettre aux voyageurs de réserver leurs vacances en toute confiance, les deux compagnies lancent une campagne exceptionnelle de "modification sans frais" du 4 au 17 juin 2026.
Cette mesure s’applique à tous les billets achetés durant cette période, pour des voyages programmés entre le 5 juillet 2026 et le 27 mars 2027.
Les clients pourront effectuer une première modification sans frais jusqu’au départ du vol initial, sous réserve d’un éventuel réajustement tarifaire si le nouveau vol choisi est plus onéreux.
Le dispositif concerne l’ensemble des tarifs et des classes de voyage proposés sur les réseaux long-courriers des deux compagnies.
Air Austral étend également sa politique de flexibilité
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De son côté, Air Austral a également annoncé une mesure commerciale exceptionnelle destinée à offrir davantage de souplesse à ses passagers.
Depuis le 4 juin et jusqu’au 30 juin 2026 inclus, tous les billets achetés sur les destinations opérées par la compagnie pourront être modifiés sans pénalité, quels que soient le tarif et la classe de réservation sélectionnés.
Cette politique couvre l’ensemble du réseau de la compagnie, aussi bien sur le long-courrier que sur le moyen-courrier.
Sont notamment concernés les vols entre La Réunion et Paris, Mayotte et Paris, ainsi que les liaisons vers Bangkok, Maurice, Madagascar ou encore l’ensemble des destinations de l’océan Indien desservies par la compagnie.
A lire : Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance
À travers ces initiatives, les compagnies aériennes entendent répondre aux préoccupations des voyageurs dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.
En garantissant leurs programmes de vols tout en offrant davantage de flexibilité sur les réservations, Air Caraïbes, French bee et Air Austral cherchent à sécuriser les intentions de voyage pour les mois à venir et à apporter davantage de visibilité à leurs clients, qu’ils voyagent pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.
Depuis le 4 juin et jusqu’au 30 juin 2026 inclus, tous les billets achetés sur les destinations opérées par la compagnie pourront être modifiés sans pénalité, quels que soient le tarif et la classe de réservation sélectionnés.
Cette politique couvre l’ensemble du réseau de la compagnie, aussi bien sur le long-courrier que sur le moyen-courrier.
Sont notamment concernés les vols entre La Réunion et Paris, Mayotte et Paris, ainsi que les liaisons vers Bangkok, Maurice, Madagascar ou encore l’ensemble des destinations de l’océan Indien desservies par la compagnie.
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En garantissant leurs programmes de vols tout en offrant davantage de flexibilité sur les réservations, Air Caraïbes, French bee et Air Austral cherchent à sécuriser les intentions de voyage pour les mois à venir et à apporter davantage de visibilité à leurs clients, qu’ils voyagent pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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