Sri Lanka et Maldives : French bee cherche des relais de croissance dans l’Océan Indien

Plus largement, French bee se dit « ambitieuse pour les résultats de l’année 2026, avec un été qui s’annonce bien » ; y compris vers les Etats-Unis (quatre lignes vers New-York, Miami, Los Angeles et San Francisco) qui reprennent des couleurs depuis quelques semaines.



« Notre appartenance au groupe Dubreuil nous permet également de disposer d’une couverture pour les prix du carburant » complète Marc-Antoine Blondeau, qui refuse d’en dire davantage.



En 2025, French bee a transporté 1,2 million de passagers (et six millions depuis sa création en 2016).



L’an dernier, le transporteur a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros, en progression de 3,8% par rapport à 2024, mais avec une perte de 7 millions d’euros, « liée en particulier à un marché américain difficile ».