MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection poursuit son développement dans l’hôtellerie haut de gamme avec l’ouverture du V Villas Maldives at Mirihi – MGallery Collection, son premier établissement aux Maldives.
Situé sur l’île de Mirihi, dans le sud de l’atoll d’Ari, ce nouveau resort entend proposer une expérience immersive inspirée du patrimoine et de l’art de vivre maldiviens.
L’établissement est accessible après environ 30 minutes de trajet en hydravion depuis Malé. Il compte 42 villas avec vue sur l’océan, réparties entre le littoral et l’intérieur de l’île. Chaque hébergement bénéficie d’un service de majordome destiné à offrir une expérience personnalisée aux clients.
Conçu par le cabinet Studio Gronda, le complexe s’inspire de l’environnement marin et de l’artisanat maldivien. Les matériaux naturels, les teintes minérales et les éléments décoratifs réalisés par des artisans locaux occupent une place centrale dans l’aménagement.
Parmi les hébergements proposés, la suite signature Mirihi Maa dispose notamment d’une piscine privée et d’un accès direct au lagon.
Situé sur l’île de Mirihi, dans le sud de l’atoll d’Ari, ce nouveau resort entend proposer une expérience immersive inspirée du patrimoine et de l’art de vivre maldiviens.
L’établissement est accessible après environ 30 minutes de trajet en hydravion depuis Malé. Il compte 42 villas avec vue sur l’océan, réparties entre le littoral et l’intérieur de l’île. Chaque hébergement bénéficie d’un service de majordome destiné à offrir une expérience personnalisée aux clients.
Conçu par le cabinet Studio Gronda, le complexe s’inspire de l’environnement marin et de l’artisanat maldivien. Les matériaux naturels, les teintes minérales et les éléments décoratifs réalisés par des artisans locaux occupent une place centrale dans l’aménagement.
Parmi les hébergements proposés, la suite signature Mirihi Maa dispose notamment d’une piscine privée et d’un accès direct au lagon.
Maldives : les offres gastronomique et bien être
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L’offre gastronomique s’articule autour de plusieurs espaces de restauration. Le restaurant Dhonvelli, ouvert tout au long de la journée, propose une cuisine mettant en avant les produits locaux et les poissons fraîchement pêchés.
Le restaurant sur pilotis Muraka se concentre quant à lui sur les spécialités marines. Parmi les plats signatures figure un homard des Maldives préparé avec du rhum local, du curry à la noix de coco, du combava et du sucre de palme.
L’Akoya Sea Lounge complète cette offre avec une sélection de cocktails et de mocktails servis face au coucher du soleil.
Du côté bien-être, le Mirihi Spa propose différents soins inspirés des traditions locales et de la flore de l’archipel. Les clients peuvent notamment accéder à des massages, des rituels à base de sels marins, des séances de méditation guidée ou encore du yoga aérien au-dessus de l’eau.
Comme l’ensemble des établissements de la marque, le resort dispose également de son "M Moment", expérience signature de MGallery Collection. Aux Maldives, celle-ci prend la forme d’une excursion privée à bord du yacht Mirihi Thari. Cette sortie permet aux voyageurs d’explorer l’atoll d’Ari et d’observer la faune marine locale, notamment les requins-baleines, les raies manta et les tortues.
Le restaurant sur pilotis Muraka se concentre quant à lui sur les spécialités marines. Parmi les plats signatures figure un homard des Maldives préparé avec du rhum local, du curry à la noix de coco, du combava et du sucre de palme.
L’Akoya Sea Lounge complète cette offre avec une sélection de cocktails et de mocktails servis face au coucher du soleil.
Du côté bien-être, le Mirihi Spa propose différents soins inspirés des traditions locales et de la flore de l’archipel. Les clients peuvent notamment accéder à des massages, des rituels à base de sels marins, des séances de méditation guidée ou encore du yoga aérien au-dessus de l’eau.
Comme l’ensemble des établissements de la marque, le resort dispose également de son "M Moment", expérience signature de MGallery Collection. Aux Maldives, celle-ci prend la forme d’une excursion privée à bord du yacht Mirihi Thari. Cette sortie permet aux voyageurs d’explorer l’atoll d’Ari et d’observer la faune marine locale, notamment les requins-baleines, les raies manta et les tortues.
Un engagement en faveur des communautés locales
MGallery Collection met également en avant une démarche de soutien aux populations locales. Dans le cadre de son programme "Committed to Her", le resort collabore avec l’association Mom’s Aid afin de contribuer à l’autonomisation des femmes au sein de la communauté locale.
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les tarifs débutent à partir de 530 euros par nuit pour les villas et à partir de 1 800 euros pour les suites.
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les tarifs débutent à partir de 530 euros par nuit pour les villas et à partir de 1 800 euros pour les suites.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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