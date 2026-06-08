MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection met également en avant une démarche de soutien aux populations locales. Dans le cadre de son programme "Committed to Her", le resort collabore avec l’association Mom’s Aid afin de contribuer à l’autonomisation des femmes au sein de la communauté locale.



Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les tarifs débutent à partir de 530 euros par nuit pour les villas et à partir de 1 800 euros pour les suites.