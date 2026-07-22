Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Un jeu-concours exclusif réservé aux agents de voyages français

À l’occasion de la tournée française de la star du rock aux origines bahaméennes, le ministère du Tourisme des Bahamas organise un jeu-concours dédié aux professionnels du secteur. À la clé : quatre billets d’exception pour assister à sa prestation sur la scène de l’Arkéa Arena de Bordeaux.

Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 23 Juillet 2026 à 09:34

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