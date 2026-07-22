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Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Un jeu-concours exclusif réservé aux agents de voyages français


À l’occasion de la tournée française de la star du rock aux origines bahaméennes, le ministère du Tourisme des Bahamas organise un jeu-concours dédié aux professionnels du secteur. À la clé : quatre billets d’exception pour assister à sa prestation sur la scène de l’Arkéa Arena de Bordeaux.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 23 Juillet 2026 à 09:34

Les Îles des Bahamas offrent 4 places VIP pour le concert de Lenny Kravitz à Bordeaux, Depositphotos.com Photo by Image Press Agency
Les Îles des Bahamas offrent 4 places VIP pour le concert de Lenny Kravitz à Bordeaux, Depositphotos.com Photo by Image Press Agency
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L’Office de tourisme des Bahamas offre une opportunité VIP aux agents de voyages français pour le concert de Lenny Kravitz.

En complétant un module de formation dédié avant le 6 août 2026, quatre professionnels seront tirés au sort pour remporter une place VIP d’une valeur de 250 €.

Le ministère du Tourisme des Bahamas met à l’honneur l’un de ses plus célèbres ambassadeurs culturels. Enfant du pays par ses racines familiales, l’icône du rock Lenny Kravitz sera en concert le mardi 11 août 2026 à l’Arkéa Arena de Bordeaux.

Autres articles
Pour marquer l’événement, l’office de tourisme propose aux agents de voyages majeurs résidant en France métropolitaine de tenter leur chance pour décrocher l’un des quatre billets VIP mis en jeu.

A lire : Les Bahamas renforcent leurs actions sur le marché français

Pour participer à ce tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat, les professionnels doivent suivre et valider la formation en ligne sur le réseau bahamien via le site bahamasagents.com/fr, entre le 22 juillet et le 6 août 2026 à 23h59.

Une fois le parcours achevé, il suffit d’envoyer un courriel de confirmation à mmarino@bahamas.co.uk pour enregistrer sa candidature. Les quatre gagnants désignés recevront directement leur sésame, d’une valeur unitaire de 250 € TTC, pour vivre une soirée musicale mémorable.

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Tags : bahamas, bordeaux
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