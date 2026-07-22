Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Îles des Bahamas offrent 4 places VIP pour le concert de Lenny Kravitz à Bordeaux, Depositphotos.com Photo by Image Press Agency
L’Office de tourisme des Bahamas offre une opportunité VIP aux agents de voyages français pour le concert de Lenny Kravitz.
En complétant un module de formation dédié avant le 6 août 2026, quatre professionnels seront tirés au sort pour remporter une place VIP d’une valeur de 250 €.
Le ministère du Tourisme des Bahamas met à l’honneur l’un de ses plus célèbres ambassadeurs culturels. Enfant du pays par ses racines familiales, l’icône du rock Lenny Kravitz sera en concert le mardi 11 août 2026 à l’Arkéa Arena de Bordeaux.
En complétant un module de formation dédié avant le 6 août 2026, quatre professionnels seront tirés au sort pour remporter une place VIP d’une valeur de 250 €.
Le ministère du Tourisme des Bahamas met à l’honneur l’un de ses plus célèbres ambassadeurs culturels. Enfant du pays par ses racines familiales, l’icône du rock Lenny Kravitz sera en concert le mardi 11 août 2026 à l’Arkéa Arena de Bordeaux.
Autres articles
-
Bolt se lance dans l'œnotourisme avec "Bolt Vignobles"
-
Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs
-
Air Caraïbes ouvre une ligne directe entre Paris et l’île de San Salvador (Bahamas)
-
Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !
-
La Cité du Vin célèbre ses 10 ans du 4 au 7 juin 2026
Pour marquer l’événement, l’office de tourisme propose aux agents de voyages majeurs résidant en France métropolitaine de tenter leur chance pour décrocher l’un des quatre billets VIP mis en jeu.
A lire : Les Bahamas renforcent leurs actions sur le marché français
Pour participer à ce tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat, les professionnels doivent suivre et valider la formation en ligne sur le réseau bahamien via le site bahamasagents.com/fr, entre le 22 juillet et le 6 août 2026 à 23h59.
Une fois le parcours achevé, il suffit d’envoyer un courriel de confirmation à mmarino@bahamas.co.uk pour enregistrer sa candidature. Les quatre gagnants désignés recevront directement leur sésame, d’une valeur unitaire de 250 € TTC, pour vivre une soirée musicale mémorable.
A lire : Les Bahamas renforcent leurs actions sur le marché français
Pour participer à ce tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat, les professionnels doivent suivre et valider la formation en ligne sur le réseau bahamien via le site bahamasagents.com/fr, entre le 22 juillet et le 6 août 2026 à 23h59.
Une fois le parcours achevé, il suffit d’envoyer un courriel de confirmation à mmarino@bahamas.co.uk pour enregistrer sa candidature. Les quatre gagnants désignés recevront directement leur sésame, d’une valeur unitaire de 250 € TTC, pour vivre une soirée musicale mémorable.