Le Périgord, un livre d'histoire (presque) à ciel ouvert

Lascaux IV fête ses dix ans en 2026

En dix ans, le Centre international d’art pariétal-Lascaux IV s’est imposé comme l'un des sites incontournables de la Dordogne. Avec une ribambelle d'autres sites du Périgord noir, il contribue à faire de cette destination un territoire singulier à déguster sans modération.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 23 Juillet 2026 à 07:34

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