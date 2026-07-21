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Écotourisme d'exception : Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie

Les réservations sont ouvertes


Minor Hotels annonce l'ouverture des réservations pour l'Anantara Tented Camp Kafue River, une adresse d'exception nichée dans l'une des plus vastes zones protégées d'Afrique. Ce projet inédit de 13 tentes s'inscrit dans le cadre des initiatives de restauration écologique menées par le gouvernement zambien et l'organisation African Parks.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 10:26

Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie - Photo : Minor Hotels
Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie - Photo : Minor Hotels
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Pour marquer les 25 ans de la marque Anantara, Minor Hotels dévoile son premier camp safari surélevé au bord du fleuve Kafue, en Zambie.

Intégralement alimenté à l'énergie solaire et bâti sur des plateformes en bois pour préserver les déplacements de la faune sauvage, cet établissement marie luxe contemporain et engagement écologique strict au sein du parc national de Kafue.

Positionné à plus de 3,5 mètres au-dessus du sol le long des berges du fleuve Kafue, le complexe a été pensé par le cabinet Meg Ralph Spaces pour minimiser son empreinte environnementale.

Fonctionnant sans plastique à usage unique, doté d'un système de purification d'eau sur site et d'un éclairage nocturne adapté à la faune, le camp intègre des structures préfabriquées permettant de préserver la végétation existante.

L'offre d'hébergement comprend notamment trois suites suspendues à plus de 14 mètres de hauteur, ainsi que des villas privées disposant de leurs propres piscines et espaces de bien-être.

Une offre gastronomique et bien-être ancrée dans la nature

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L'expérience proposée aux voyageurs s'articule autour d'activités terrestres et aquatiques, incluant des safaris en 4x4, des excursions fluviales, des randonnées guidées et de la pêche avec remise à l'eau.

Côté restauration, l'établissement met en avant la cuisine zambienne moderne à travers ses différents espaces, complétés par un ponton flottant pour les repas sur l'eau et des ateliers culinaires immersifs.

L'offre de bien-être intègre des soins en chambre, des espaces hammam privatifs ainsi qu'une plateforme de fitness et de yoga flottante installée directement sur la rivière.

Accessible par vols charters depuis Lusaka ou Livingstone vers la piste de Chunga, ou à quatre heures de route de la capitale, le camp constitue une nouvelle vitrine pour le tourisme durable et haut de gamme en Afrique australe.

Lire aussi : Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

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Tags : anantara, safari, zambie
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