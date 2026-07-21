Écotourisme d'exception : Anantara inaugure son tout premier camp safari en Zambie

L'expérience proposée aux voyageurs s'articule autour d'activités terrestres et aquatiques, incluantCôté restauration, l'établissement met en avant la cuisine zambienne moderne à travers ses différents espaces, complétés par un ponton flottant pour les repas sur l'eau et des ateliers culinaires immersifs.intègre des soins en chambre, des espaces hammam privatifs ainsi qu'une plateforme de fitness et de yoga flottante installée directement sur la rivière.Accessible par vols charters depuis Lusaka ou Livingstone vers la piste de Chunga, ou à quatre heures de route de la capitale, le camp constitue une nouvelle vitrine pour le tourisme durable et haut de gamme en Afrique australe.