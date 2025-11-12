TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Dix villas et trois suites dès 2026


Anantara prévoit d’ouvrir en avril 2026 l’Anantara Kafue River Tented Camp, un établissement situé au-dessus des rives de la rivière Kafue, en bordure du Parc National de Kafue, la plus grande réserve de la Zambie. Le camp est construit sur des plateformes surélevées à 3,5 mètres afin de préserver l’écosystème et de laisser circuler la faune, conformément aux contraintes environnementales de la zone.


Legends and Paradise
Anantara a annoncé l'ouverture, en 2026, d'un établissement situé dans le parc national de Kafue, en Zambie.

Le camp comptera dix villas et trois suites Horizon Terrace, reliées par des chemins éclairés à la lanterne et orientées vers la rivière.

Les intérieurs, conçus par le studio sud-africain MRS, utilisent des matériaux locaux et des structures ouvertes comme des murs coulissants ou des douches extérieures.

Concernant la restauration, elle s’appuie sur des ingrédients issus des rives du fleuve et des plaines voisines. Un restaurant installé sous la canopée servira petits-déjeuners, fruits locaux et pâtisseries.

Le soir, le programme culinaire mettra en avant poissons du fleuve et gibier, avec un bar en bord de rivière. Le camp dispose aussi d’un salon de thé, d’un espace feu de camp inspiré du boma traditionnel, et organise des dîners privés dans la brousse.

Les activités sont assurées par des guides du camp, avec des programmes adaptés aux saisons : safaris de jour et de nuit ; sorties sur les bateaux du camp ; canoë, pêche, pique-niques ; observation de la faune (crocodiles, hippopotames, loutres) et des 500 espèces d’oiseaux recensées dans le parc.

Anantara Kafue River Tented Camp : informations pratiques et tarifs

L’Anantara Kafue River Tented Camp se situe dans le Parc National de Kafue. La ville de Livingstone est accessible par la route ou un court vol ; l’aéroport de Lusaka se trouve à environ trois heures.

Les Kafue Pool Villas sont proposées à partir de 5 300 € par villa et par nuit, et jusqu’à 6 900 € en haute saison, incluant :

– hébergement,

– pension complète,

– forfait boissons premium,

– deux safaris par jour,

– un soin spa de 90 minutes par personne,

– service de majordome.

Les hébergements incluent :

– 3 Suites Horizon Terrace (65 m², perchées à 14 m),

– 9 Pool Villas (115 m²),

– 1 villa présidentielle (400 m²).

Un service de majordome est prévu dans chaque unité avec piscine.

