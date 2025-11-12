Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Anantara ouvrira en 2026 un établissement situé dans le parc national de Kafue, en Zambie - DepositPhotos.com, dmussman
Anantara a annoncé l'ouverture, en 2026, d'un établissement situé dans le parc national de Kafue, en Zambie.
Le camp comptera dix villas et trois suites Horizon Terrace, reliées par des chemins éclairés à la lanterne et orientées vers la rivière.
Les intérieurs, conçus par le studio sud-africain MRS, utilisent des matériaux locaux et des structures ouvertes comme des murs coulissants ou des douches extérieures.
Concernant la restauration, elle s’appuie sur des ingrédients issus des rives du fleuve et des plaines voisines. Un restaurant installé sous la canopée servira petits-déjeuners, fruits locaux et pâtisseries.
Le soir, le programme culinaire mettra en avant poissons du fleuve et gibier, avec un bar en bord de rivière. Le camp dispose aussi d’un salon de thé, d’un espace feu de camp inspiré du boma traditionnel, et organise des dîners privés dans la brousse.
Les activités sont assurées par des guides du camp, avec des programmes adaptés aux saisons : safaris de jour et de nuit ; sorties sur les bateaux du camp ; canoë, pêche, pique-niques ; observation de la faune (crocodiles, hippopotames, loutres) et des 500 espèces d’oiseaux recensées dans le parc.
À lire aussi : Anantara dévoile la tente "Mekong Explorer"
Le camp comptera dix villas et trois suites Horizon Terrace, reliées par des chemins éclairés à la lanterne et orientées vers la rivière.
Les intérieurs, conçus par le studio sud-africain MRS, utilisent des matériaux locaux et des structures ouvertes comme des murs coulissants ou des douches extérieures.
Concernant la restauration, elle s’appuie sur des ingrédients issus des rives du fleuve et des plaines voisines. Un restaurant installé sous la canopée servira petits-déjeuners, fruits locaux et pâtisseries.
Le soir, le programme culinaire mettra en avant poissons du fleuve et gibier, avec un bar en bord de rivière. Le camp dispose aussi d’un salon de thé, d’un espace feu de camp inspiré du boma traditionnel, et organise des dîners privés dans la brousse.
Les activités sont assurées par des guides du camp, avec des programmes adaptés aux saisons : safaris de jour et de nuit ; sorties sur les bateaux du camp ; canoë, pêche, pique-niques ; observation de la faune (crocodiles, hippopotames, loutres) et des 500 espèces d’oiseaux recensées dans le parc.
À lire aussi : Anantara dévoile la tente "Mekong Explorer"
Anantara Kafue River Tented Camp : informations pratiques et tarifs
Autres articles
-
Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
-
Anantara dévoile la tente "Mekong Explorer"
-
L'hôtel Anantara Palais Hansen Vienna nomme Jurgen Rammerstorfer Directeur Général
-
Chez Anantara, l'avenir du luxe passe par "la transversalité" [ABO]
-
Bali : ouverture en septembre de l'Anantara Ubud Bali Resort
L’Anantara Kafue River Tented Camp se situe dans le Parc National de Kafue. La ville de Livingstone est accessible par la route ou un court vol ; l’aéroport de Lusaka se trouve à environ trois heures.
Les Kafue Pool Villas sont proposées à partir de 5 300 € par villa et par nuit, et jusqu’à 6 900 € en haute saison, incluant :
– hébergement,
– pension complète,
– forfait boissons premium,
– deux safaris par jour,
– un soin spa de 90 minutes par personne,
– service de majordome.
Les hébergements incluent :
– 3 Suites Horizon Terrace (65 m², perchées à 14 m),
– 9 Pool Villas (115 m²),
– 1 villa présidentielle (400 m²).
Un service de majordome est prévu dans chaque unité avec piscine.
Lire aussi : Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
Les Kafue Pool Villas sont proposées à partir de 5 300 € par villa et par nuit, et jusqu’à 6 900 € en haute saison, incluant :
– hébergement,
– pension complète,
– forfait boissons premium,
– deux safaris par jour,
– un soin spa de 90 minutes par personne,
– service de majordome.
Les hébergements incluent :
– 3 Suites Horizon Terrace (65 m², perchées à 14 m),
– 9 Pool Villas (115 m²),
– 1 villa présidentielle (400 m²).
Un service de majordome est prévu dans chaque unité avec piscine.
Lire aussi : Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi