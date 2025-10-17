Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Hyatt a annoncé ce 20 octobre l’arrivée de sa marque Hyatt Regency en Zambie, avec la future ouverture du Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi en 2026.
Cette première propriété Hyatt dans le pays s’inscrit dans le cadre d’une rénovation d’envergure de The Pamodzi Hotel, tout en restant ouvert durant les travaux.
L’établissement cinq étoiles comptera 170 chambres et suites au cœur de Lusaka, mêlant décoration contemporaine et aménagements premium. Il sera également doté d’espaces modulables pour réunions et événements.
Situé à proximité du quartier d’affaires central et des principales attractions touristiques, l’hôtel proposera un accès facile au Musée national de Lusaka ainsi qu’aux expériences nature à seulement 30 minutes, comme le Parc national de Lusaka ou la Pouponnière d’éléphants de Lilayi.
Hyatt renforce sa présence en Afrique
Pour Stephen Ansell, Managing Director Middle East and Africa chez Hyatt, cette ouverture représente un "avancement remarquable dans notre développement continental", affirmant la volonté du groupe d’"étendre notre portefeuille Classics vers de nouveaux horizons".
Les membres du programme World of Hyatt pourront cumuler et utiliser leurs points dès l’ouverture, offrant ainsi une nouvelle option de séjour à Lusaka pour voyageurs d’affaires et touristes.
De son côté, Ali Albwardy, Président d’Albwardy Investments, a souligné que "The Pamodzi Hotel est depuis longtemps un établissement emblématique de Lusaka", et que le rebranding et la rénovation visent à en faire "une destination de classe mondiale pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs". Ce projet illustre selon lui "l’engagement continu d’Albwardy Investments dans le secteur de l’hôtellerie africaine".
Avec ce lancement prévu pour 2026, le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi s’annonce comme un acteur majeur du marché hôtelier zambien.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
