TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Le groupe étend son portefeuille en Afrique


Hyatt annonce son arrivée en Zambie avec l’ouverture prévue du Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi en 2026. Première implantation de la marque dans le pays, l’établissement cinq étoiles bénéficiera d’une rénovation d’envergure tout en restant ouvert.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi - Depositphotos @WOPictures
Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi - Depositphotos @WOPictures
Assurever
Hyatt a annoncé ce 20 octobre l’arrivée de sa marque Hyatt Regency en Zambie, avec la future ouverture du Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi en 2026.

Cette première propriété Hyatt dans le pays s’inscrit dans le cadre d’une rénovation d’envergure de The Pamodzi Hotel, tout en restant ouvert durant les travaux.

L’établissement cinq étoiles comptera 170 chambres et suites au cœur de Lusaka, mêlant décoration contemporaine et aménagements premium. Il sera également doté d’espaces modulables pour réunions et événements.

Situé à proximité du quartier d’affaires central et des principales attractions touristiques, l’hôtel proposera un accès facile au Musée national de Lusaka ainsi qu’aux expériences nature à seulement 30 minutes, comme le Parc national de Lusaka ou la Pouponnière d’éléphants de Lilayi.

A lire aussi : Hyatt prévoit 50 % de croissance en Afrique

Hyatt renforce sa présence en Afrique

Autres articles
Pour Stephen Ansell, Managing Director Middle East and Africa chez Hyatt, cette ouverture représente un "avancement remarquable dans notre développement continental", affirmant la volonté du groupe d’"étendre notre portefeuille Classics vers de nouveaux horizons".

Les membres du programme World of Hyatt pourront cumuler et utiliser leurs points dès l’ouverture, offrant ainsi une nouvelle option de séjour à Lusaka pour voyageurs d’affaires et touristes.

De son côté, Ali Albwardy, Président d’Albwardy Investments, a souligné que "The Pamodzi Hotel est depuis longtemps un établissement emblématique de Lusaka", et que le rebranding et la rénovation visent à en faire "une destination de classe mondiale pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs". Ce projet illustre selon lui "l’engagement continu d’Albwardy Investments dans le secteur de l’hôtellerie africaine".

Avec ce lancement prévu pour 2026, le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi s’annonce comme un acteur majeur du marché hôtelier zambien.


Lu 156 fois

Tags : hyatt, zambie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
Explora Journeys, la marque de croisières de luxe du groupe MSC, continue d'enrichir l'expérience...
Dernière heure

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Nantes Beaujoire (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?
Partez en France

Partez en France

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias