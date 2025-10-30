Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Emirates organise, en décembre 2025, plusieurs journées portes ouvertes en France pour recruter de futurs membres d’équipage.
Ces sessions se tiendront à Paris le 2 décembre au Mercure Paris Porte de Versailles Expo, à Strasbourg le 4 décembre, à Lyon le 6 décembre, à Paris de nouveau le 16 décembre, à Nantes le 18 décembre et à Nice le 20 décembre.
Les candidats peuvent se présenter directement sur place ou déposer leur candidature en ligne avec un CV en anglais et une photographie récente.
La compagnie recherche des profils capables d’assurer un accueil personnalisé et de garantir la sécurité à bord.
Les équipages bénéficient d’une formation complète au centre d’entraînement d’Emirates à Dubaï. Le processus de recrutement se déroule sur une journée complète et comprend évaluations et entretiens, avec une information immédiate sur la suite donnée aux candidatures présélectionnées.
Emirates : 5 000 recrutements supplémentaires en cours
Emirates poursuit une dynamique de recrutement à grande échelle.
L’an dernier, plus de 8 000 membres d’équipage ont été recrutés et 353 villes ont accueilli des sessions. En 2025, les journées portes ouvertes ont lieu dans plus de 460 villes à travers les six continents.
La compagnie compte actuellement 23 200 membres d’équipage et prévoit 5 000 recrutements supplémentaires pour l’exercice en cours, afin d’accompagner l’évolution de son réseau mondial.
Les futurs équipages rejoindront une équipe multinationale regroupant plus de 148 nationalités et opérant dans plus de 140 villes.
Emirates met en avant un environnement international et l’opportunité d’acquérir des compétences liées au service, à la sûreté et aux procédures d’urgence. L’ensemble du personnel navigant est basé à Dubaï, où les équipages résident et assurent leurs rotations.
La compagnie propose des conditions comprenant un salaire compétitif, un logement de fonction, la prise en charge du transport domicile-travail, une couverture médicale et des réductions locales. Les membres d’équipage bénéficient également d’un accès facilité au réseau Emirates pour eux et leurs proches.
La flotte d’Emirates comprend plus de 260 gros-porteurs, dont des Boeing 777 et des Airbus A380, avec plus de 310 appareils supplémentaires en commande. En France, Emirates exploite 35 vols hebdomadaires passagers : trois vols quotidiens en A380 au départ de Paris, un vol quotidien en A380 au départ de Nice et un vol quotidien en A350 à destination de Lyon.
Les candidats intéressés peuvent consulter les informations détaillées sur le processus de recrutement en ligne ou se présenter directement lors des sessions annoncées.
