TourMaG.com, 1e
Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026

Un chiffre d’affaires consolidé de 20,6 milliards USD, en hausse de 4%


Le Groupe Emirates annonce un résultat avant impôt record de 3,3 milliards de dollars pour le premier semestre de l’exercice 2025-2026, en hausse de 17% sur un an. De son côté, Emirates Airlines réalise un bénéfice avant impôt de 3,1 milliards USD.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

La compagnie Emirates Airlines a enregistré un bénéfice avant impôt record de 11,4 milliards d’AED (3,1 milliards USD), en progression de 17% au 1er semestre 2025-2026 - DepositPhotos.com, teamtime
La compagnie Emirates Airlines a enregistré un bénéfice avant impôt record de 11,4 milliards d'AED (3,1 milliards USD), en progression de 17% au 1er semestre 2025-2026 - DepositPhotos.com, teamtime
Le Groupe Emirates enregistre une nouvelle performance semestrielle record avec un résultat avant impôt de 12,2 milliards d’AED (3,3 milliards USD) pour les six premiers mois de l’exercice 2025-2026, soit une progression de 17% par rapport à la même période l’année précédente, selon un communiqué.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 75,4 milliards d’AED (20,6 milliards USD), en hausse de 4%, soutenu par une demande mondiale de transport aérien toujours dynamique.

Le résultat après impôt s’élève à 10,6 milliards d’AED (2,9 milliards USD), en hausse de 13%. L’excédent brut d’exploitation atteint 21,1 milliards d’AED (5,7 milliards USD), contre 20,4 milliards l’an passé.

La trésorerie du Groupe s’établit à 56 milliards d’AED (15,2 milliards USD) au 30 septembre 2025, confirmant la solidité de sa situation financière.

Emirates renforce son réseau et investit dans ses infrastructures

Sur la période, Emirates Airlines enregistre un bénéfice avant impôt record de 11,4 milliards d’AED (3,1 milliards USD), en progression de 17%. Son chiffre d’affaires atteint 65,6 milliards d’AED (17,9 milliards USD), soit +6% sur un an.

La compagnie a notamment lancé de nouvelles liaisons vers Danang, Siem Reap, Shenzhen et Hangzhou, portant son réseau à 153 aéroports dans 81 pays.

Elle a aussi ajouté 28 vols hebdomadaires sur plusieurs destinations clés et signé trois nouveaux accords de partage de codes avec Air Seychelles, Condor et Aurigny.

Cinq nouveaux A350 ont rejoint la flotte entre avril et septembre, et 23 appareils ont été réaménagés dans le cadre du programme de modernisation de 5 milliards USD, élargissant la disponibilité de la classe Économie Premium à 61 villes.

Au sol, Emirates a ouvert un nouvel espace d’enregistrement « Emirates First » pour les passagers de première classe à Dubaï et inauguré huit nouveaux travel stores à travers le monde.

En parallèle, la compagnie poursuit ses efforts environnementaux, avec l’utilisation de carburant durable (SAF) dans 37 aéroports et son adhésion à l’Aviation Circularity Consortium (ACC).

À lire aussi : Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

dnata poursuit sa croissance internationale

La filiale dnata - qui englobe les activités de fret et de manutention au sol, de restauration et de vente, et d’organisation de voyages - a réalisé un résultat avant impôt de 843 millions d’AED (230 millions USD), en hausse de 17%, et un chiffre d’affaires record de 11,7 milliards d’AED (3,2 milliards USD) (+13%).

Les activités aéroportuaires représentent 5,5 milliards d’AED, en hausse de 15%, tandis que la restauration et la vente à bord atteignent 4,1 milliards d’AED (+11%).

Au total, dnata a pris en charge 450 903 avions (+15%) et géré 1,59 million de tonnes de fret (+3 %).

Le groupe a également annoncé le déploiement de 800 nouveaux équipements de manutention à faibles émissions d’ici 2025, pour un investissement de 110 millions USD.

Parmi les faits marquants : le lancement de la marque marhaba au Royaume-Uni, l’acquisition d’une participation dans WonderMiles, et la cession de 75% de Super Bus.

dnata a également signé un accord de parrainage de trois ans avec Dubai Basketball, devenant partenaire fondateur de la première franchise professionnelle de la capitale.

À lire aussi : L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

