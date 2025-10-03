L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

Emirates a officiellement présenté mardi 30 septembre 2025, à l’aéroport Nice Côte d’Azur son A380 entièrement réaménagé, désormais déployé quotidiennement entre Nice et Dubaï.
Ce nouvel appareil marque une étape importante pour la compagnie dans l’Hexagone, avec l’introduction de la Classe Économie Premium sur la Côte d’Azur.
"Nice est notre porte d’entrée sur la Côte d’Azur, l’une des destinations les plus prisées au monde. En déployant notre A380 entièrement réaménagé sur cette ligne très populaire, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience encore plus haut de gamme", a déclaré Cédric Renard, directeur général France d’Emirates.
De son côté, Franck Goldnadel, président de l’Aéroport Nice Côte d’Azur a souligné "l’honneur d’accueillir l’A380 rétrofité d’Emirates à Nice, qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’offrir à nos passagers le plus haut niveau de confort et de connectivité vers l’international".
Ce nouvel appareil marque une étape importante pour la compagnie dans l’Hexagone, avec l’introduction de la Classe Économie Premium sur la Côte d’Azur.
"Nice est notre porte d’entrée sur la Côte d’Azur, l’une des destinations les plus prisées au monde. En déployant notre A380 entièrement réaménagé sur cette ligne très populaire, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience encore plus haut de gamme", a déclaré Cédric Renard, directeur général France d’Emirates.
De son côté, Franck Goldnadel, président de l’Aéroport Nice Côte d’Azur a souligné "l’honneur d’accueillir l’A380 rétrofité d’Emirates à Nice, qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’offrir à nos passagers le plus haut niveau de confort et de connectivité vers l’international".
Une cabine repensée de bout en bout
L’A380 déployé à Nice est configuré en quatre classes, offrant des intérieurs modernisés et une atmosphère inspirée de l’arbre Ghaf, emblème national des Émirats arabes unis.
La nouvelle répartition prévoit :
- 338 sièges en Classe Économique, ergonomiques et dotés d’écrans de divertissement dernière génération ;
- 56 sièges en Économie Premium, une première à Nice, avec sièges en cuir crème, repas servis en porcelaine et vins français premium ;
- 76 sièges-lits en Classe Affaires en configuration 1-2-1, garantissant un accès direct au couloir ;
- 14 suites en Première Classe, véritables espaces privés avec portes coulissantes, lit totalement plat, minibar personnel et accès au célèbre Shower Spa de l’A380 Emirates.
L’expérience culinaire a également été repensée avec des accords mets-vins prestigieux, allant du Dom Pérignon aux grands crus français comme le Château Pontet-Canet 2012 ou le Corton-Charlemagne Grand Cru 2015.
La nouvelle répartition prévoit :
- 338 sièges en Classe Économique, ergonomiques et dotés d’écrans de divertissement dernière génération ;
- 56 sièges en Économie Premium, une première à Nice, avec sièges en cuir crème, repas servis en porcelaine et vins français premium ;
- 76 sièges-lits en Classe Affaires en configuration 1-2-1, garantissant un accès direct au couloir ;
- 14 suites en Première Classe, véritables espaces privés avec portes coulissantes, lit totalement plat, minibar personnel et accès au célèbre Shower Spa de l’A380 Emirates.
L’expérience culinaire a également été repensée avec des accords mets-vins prestigieux, allant du Dom Pérignon aux grands crus français comme le Château Pontet-Canet 2012 ou le Corton-Charlemagne Grand Cru 2015.
Emirates et son programme de modernisation d’envergure
Autres articles
Ce déploiement s’inscrit dans le vaste programme de modernisation de la flotte Emirates, représentant un investissement record de 5 milliards de dollars.
À ce jour, 72 appareils ont déjà été rétrofités, dont 35 A380 et 37 Boeing 777.
À terme, 219 avions bénéficieront de ces nouvelles cabines.
D’ici mars 2026, la Classe Économie Premium sera proposée sur 68 destinations à travers le monde, grâce à une flotte combinant A380, B777 et A350.
À ce jour, 72 appareils ont déjà été rétrofités, dont 35 A380 et 37 Boeing 777.
À terme, 219 avions bénéficieront de ces nouvelles cabines.
D’ici mars 2026, la Classe Économie Premium sera proposée sur 68 destinations à travers le monde, grâce à une flotte combinant A380, B777 et A350.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille