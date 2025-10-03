L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

Nice est notre porte d’entrée sur la Côte d’Azur, l’une des destinations les plus prisées au monde. En déployant notre A380 entièrement réaménagé sur cette ligne très populaire, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience encore plus haut de gamme

l’honneur d’accueillir l’A380 rétrofité d’Emirates à Nice, qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’offrir à nos passagers le plus haut niveau de confort et de connectivité vers l’international