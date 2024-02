Emirates reprend ses vols en A380 à Nice

Le retour de l’A380 d’Emirates à Nice montre une fois de plus l’engagement d’Emirates à la France et à la French Riviera ! Emirates est la seule compagnie aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des avions à deux étages, offrant ainsi aux clients de cette région une expérience de voyage unique. La réintroduction de l’A380 va permettre de répondre à la fréquentation croissante pour la destination du Sud de la France, qui devrait s’envoler avec les prochains événements sportifs dans l’Hexagone, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024, et l’arrivée du Tour de France dans la capitale azuréenne. Nous sommes fiers de fêter cet été les 30 ans de la présence d’Emirates à Nice, témoignage de notre engagement avec cette région attractive, ainsi que de la collaboration exceptionnelle et pérenne de la compagnie avec les acteurs régionaux.

La liaison entre Nice et Dubaï avec le majestueux A 380 reprend en début de saison été et nous nous en réjouissons ! Ce retour marque une fois de plus toute l’importance d’Emirates sur le marché azuréen et la force des liens unissant la Côte d’Azur aux Émirats arabes unis

En 2024, Emirates célèbrera, soulignant son rôle significatif dans l'économie locale et son engagement continu envers l'amélioration de l'expérience client.Actuellement, Emirates opèrey compris 21 de Paris, 6 de Lyon, et 7 de Nice. Dès le 1er avril, la fréquence des vols vers Lyon augmentera, offrant un service quotidien en Boeing 777-300ER . Le réseau étendu d'Emirates, couvrant 130 destinations, facilite l'accès des voyageurs français à diverses connexions vers l'Asie, l'océan Indien, le Moyen-Orient, l'Afrique, et l'Australie, incluant des lieux prisés comme les Maldives, les Seychelles, Phuket, et Sydney., le directeur général d'Emirates en France, exprime son enthousiasme : ", président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, affirme que : «».