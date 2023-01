Emirates dévoile son premier A380 entièrement rénové

Emirates, qui a décidé de dédier 2 milliards de dollars à la modernisation de sa flotte, lève le voile sur le premier A380 entièrement rénové et mis en service sur la route Dubaï-Londres Heathrow, opérant sous le numéro EK003.



" L'appareil présente les produits et aménagements intérieurs les plus récents dans toutes les cabines. Il intègre 56 sièges en Classe Economie Premium sur le pont principal, ainsi que de nouvelles palettes de couleurs que l’on trouve sur la moquette ou encore les décorations murales.



Sur le pont supérieur, les sièges de Première Classe et de Classe Affaires sont retapissés de cuir couleur crème et disposent de finitions en bois clair, dans les mêmes coloris que les produits les plus emblématiques de la compagnie ", précise Emirates dans un communiqué.



Signe distinctif d'Emirates, le motif de l'arbre du ghaf est également présent dans tous les intérieurs, y compris sur les murs peints à la main dans l’espace douche-spa de la Première Classe.