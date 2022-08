Emirates repositionne l'A380 pour des vols directs vers Auckland et Kuala Lumpur

Pour répondre à une demande de voyage croissante, Emirates réintroduira son A380 sur ses vols directs vers Auckland et Kuala Lumpur à partir du 1er décembre 2022.



Actuellement, la compagnie dessert les deux villes via un service lié en Boeing 777-300ER, réalisant une escale à Kuala Lumpur avant d'atterrir à Auckland.



" Le déploiement des vols directs en A380 garantira aux deux villes des liaisons directes depuis et vers Dubaï. La mise à jour de l'horaire de la compagnie offrira aux clients une flexibilité et une disponibilité de siège plus importantes.



Ces nouveaux services permettront aux voyageurs de profiter de plus de destinations avec des temps d’escale réduits ", précise Emirates dans un communiqué.