Prévisions des turbulences : Emirates intègre la plateforme Turbulence Aware

"des informations précises, objectives et en temps réel pour gérer et atténuer les impacts des turbulences sur les opérations aériennes".

Les données de Turbulence Aware de l’IATA augmentent l’efficacité du Lido mPilot en fournissant aux pilotes des informations précises et complètes sur les turbulences en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions avisées et de piloter de manière encore plus optimale

Participer activement à la plateforme Turbulence Aware de l'IATA et équiper nos pilotes des dernières technologies du secteur, telles que la solution de navigation mobile Lido mPilot de Lufthansa Systems, fait partie de notre engagement à garantir la sécurité opérationnelle, l'efficacité et le confort des passagers sur chaque vol.

La plateforme Turbulence Aware de l'IATA est une base de données qui fournit aux pilotes et aux professionnels de l'aviationLa plateforme collecte des données anonymes sur les turbulences à partir de milliers de vols à travers le monde. Ces informations permettent aux pilotes et aux agents d'opérations aériennes (dispatchers), évitant ainsi les turbulences et volant à despour une consommation de carburant maximale, réduisant ainsi les émissions de carbone.À ce jour,, un nombre qui continuera de croître avec l'adhésion de nouvelles compagnies aériennes au programme.." expliquetout-en-un développée par Lufthansa Systems, spécialement configurée pour. Lido mPilot offre aux pilotes un accès facile aux plans des terminaux, àd'aéroport (AMM - Airport Moving Map).Cessont basées sur les données les plus récentes et les observations météorologiques de chaque vol.Le capitaine, a déclaré "."