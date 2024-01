Transport aérien : Emirates, le nouveau standard

Il fallait aussi pas mal d’audace pour devenir le premier et bientôt le seul client important du plus gros appareil civil l’A380 qui a permis à Emirates de définir et de mettre en opération un produit d’une qualité jusqu’alors inégalée.



C’est ainsi que le transporteur dubaïote est devenu complètement dominant pour la clientèle Première et Business classes pour tous les passagers en transit par le Golfe.



C’est également la raison pour laquelle le « hub » de Dubaï a fortement concurrencé les aéroports de l’Europe Occidentale dont la qualité de service est devenue si peu comparable avec celle des grandes plateformes du Golfe.



Notons d’ailleurs que ce modèle a été copié avec plus ou moins de succès par ses concurrents de la même zone : Qatar Airways avec une réussite certaine et Etihad Airways qui a subi un échec retentissant.



Quoiqu’il en soit toutes les compagnies à l’exception notable des américaines dont la stratégie est d’abord dépendante du marché domestique, ont été amenées à se positionner par rapport à Emirates.



Le premier souci a été de disposer de flottes modernes plus confortables et plus économiques à opérer, et puis de pouvoir utiliser des installations aéroportuaires d’un niveau et d’une organisation inconnue jusqu’alors.



Il est d’ailleurs clair qu’une grande part du succès d’Emirates est dû à la complicité entre la compagnie, son aéroport et sa société d’assistance qui d’ailleurs appartiennent tous au Gouvernement, ce qui évite les conflits d’intérêt. Je note que toutes les nouvelles grandes installations aéroportuaires en Europe, je pense à Istanbul et en Asie, Chine Indonésie ou Inde, sont conçues sur le même principe.