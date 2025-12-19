JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier Une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages

À partir de janvier, TourMaG lance une nouvelle chronique mensuelle co-produite avec JC AGV PRO : « JC – Les Bons Tuyaux » !

JC - pour Jean-Charles ... Franchomme (bien sûr !), président du



Une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages, pensée pour apporter des réponses concrètes aux enjeux du quotidien, loin du jargon et des discours théoriques, avec un objectif simple : être utile immédiatement en agence.



C'est une personnalité bien connue de la profession qui débarque dans nos colonnes à partir du mois janvier. JC - pour Jean-Charles ... Franchomme (bien sûr !), président du CDMV (collectif de défense des métiers du voyage) et co-fondateur du HelpDesk des pros du tourisme intègre la communauté d'experts de TourMaG !

JC - Les bons tuyaux : plusieurs thématiques abordées !



Le personal branding : comment valoriser l’agent autant que l’enseigne

Le storytelling : transformer une offre en récit qui donne envie d’acheter

La responsabilité de plein droit, expliquée simplement, pour en faire une force commerciale et un levier de rassurance

Les nouvelles attentes des voyageurs : comprendre leurs comportements et y répondre efficacement

Le phygital, les outils du quotidien, la relation client, la prospection et la fidélisation... et bien d'autres sujets à venir !

Chaque épisode proposera des conseils pratiques, des outils testés sur le terrain et des méthodes applicables sans expertise technique. Parmi les thématiques traitées :Chaque épisode proposera des conseils pratiques, des outils testés sur le terrain et des méthodes applicables sans expertise technique.

Et aussi des guests... Fidèle à sa philosophie, JC jouera aussi collectif, en invitant un ou deux "guests" – agents de voyages, experts métier ou acteurs du secteur – pour apporter leur éclairage et témoigner concrètement sur leurs pratiques.



Ils partageront leurs retours d’expérience et les solutions qu’ils ont réellement mises en place pour faire avancer leur activité !



À qui s’adresse cette chronique ?



Aux agents qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques sans se dénaturer

À ceux qui cherchent des méthodes simples pour gagner en efficacité

À ceux qui veulent renforcer leur discours commercial et leur posture professionnelle

Aux agences qui veulent transformer les contraintes du métier en véritables leviers de différenciation



Le mot d’ordre est simple pour Jean-Charles Franchomme : ce que vous mettez en place aujourd’hui a plus d’impact que ce que vous repousserez à demain.



Rendez-vous dès janvier sur TourMaG.

