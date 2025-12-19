TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

Une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages


À partir de janvier, TourMaG lance une nouvelle chronique mensuelle co-produite avec JC AGV PRO : « JC – Les Bons Tuyaux » !


Rédigé par le Vendredi 19 Décembre 2025

JC - Les Bons Tuyaux : une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages - Photo TM
JC - Les Bons Tuyaux : une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages - Photo TM
Aerticket
C'est une personnalité bien connue de la profession qui débarque dans nos colonnes à partir du mois janvier.

JC - pour Jean-Charles ... Franchomme (bien sûr !), président du CDMV (collectif de défense des métiers du voyage) et co-fondateur du HelpDesk des pros du tourisme intègre la communauté d'experts de TourMaG !

Une chronique 100 % terrain, conçue par et pour les agents de voyages, pensée pour apporter des réponses concrètes aux enjeux du quotidien, loin du jargon et des discours théoriques, avec un objectif simple : être utile immédiatement en agence.

Chaque rendez-vous abordera des sujets clés du métier, expliqués de manière claire et accessible, illustrés par des exemples et des situations vécues en agence.

JC - Les bons tuyaux : plusieurs thématiques abordées !

Parmi les thématiques traitées :

  • Le personal branding : comment valoriser l’agent autant que l’enseigne

  • Le storytelling : transformer une offre en récit qui donne envie d’acheter

  • La responsabilité de plein droit, expliquée simplement, pour en faire une force commerciale et un levier de rassurance

  • Les nouvelles attentes des voyageurs : comprendre leurs comportements et y répondre efficacement

  • Le phygital, les outils du quotidien, la relation client, la prospection et la fidélisation... et bien d'autres sujets à venir !

Chaque épisode proposera des conseils pratiques, des outils testés sur le terrain et des méthodes applicables sans expertise technique.

Et aussi des guests...

Fidèle à sa philosophie, JC jouera aussi collectif, en invitant un ou deux "guests" – agents de voyages, experts métier ou acteurs du secteur – pour apporter leur éclairage et témoigner concrètement sur leurs pratiques.

Ils partageront leurs retours d’expérience et les solutions qu’ils ont réellement mises en place pour faire avancer leur activité !

À qui s’adresse cette chronique ?

Aux agents qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques sans se dénaturer
À ceux qui cherchent des méthodes simples pour gagner en efficacité
À ceux qui veulent renforcer leur discours commercial et leur posture professionnelle
Aux agences qui veulent transformer les contraintes du métier en véritables leviers de différenciation

Le mot d’ordre est simple pour Jean-Charles Franchomme : ce que vous mettez en place aujourd’hui a plus d’impact que ce que vous repousserez à demain.

Rendez-vous dès janvier sur TourMaG.

Lu 235 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord

La ligne Nice–Breil–Tende rouvre après 15 mois de travaux

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Partez en France

Partez en France

La ligne Nice–Breil–Tende rouvre après 15 mois de travaux

La ligne Nice–Breil–Tende rouvre après 15 mois de travaux
Actus Visas

Actus Visas

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade
Production

Production

Voyages Internationaux va fêter ses 40 ans avec plein de nouveautés !

Voyages Internationaux va fêter ses 40 ans avec plein de nouveautés !
AirMaG

AirMaG

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

AmériGo lance My Amerigo, un nouvel outil de devis pour l’Amérique du Nord

AmériGo lance My Amerigo, un nouvel outil de devis pour l’Amérique du Nord
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord

Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord
TravelJobs

Emploi & Formation

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias