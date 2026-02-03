Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 84 pays et son prix augmentera !

Comme pour tous nos tarifs, le coût d'une ETA est régulièrement réévalué et nous prévoyons de le porter à 20 livres (23,21 euros) prochainement. Nous vous communiquerons plus d'informations en temps voulu

Pour obtenir le précieux document, il faut posséder un passeport biométrique en cours de validité et une photo d'identité numérique récente de haute qualité. L'ETA est obligatoire pour les séjours de moins de 6 mois : elle offre la possibilité de visiter le pays, d’étudier, mais aussi de transiter par un aéroport britannique, lors d'une correspondance.En effet,," explique le ministère de l'Intérieur, sans apporter plus de précision.Les élèves de moins de 19 ans qui voyagent dans le cadre d'un séjour scolaire sont exemptés d’ETA.