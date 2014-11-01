

Mahay Expédition n’est pas qu’une agence locale : c’est une équipe passionnée par Madagascar, composée de Malgaches et d’amoureux de l’île, dirigée parprofondément attaché à l’authenticité et au respect de ce territoire unique. Depuis sa création, notre mission est claire : offrir un tourisme sur mesure et responsable, qui valorise les rencontres, soutient le développement local et respecte les populations.Chaque voyage que nous organisons repose sur l’écoute et l’accompagnement personnalisé. Nous ne proposons pas de circuits standardisés : chaque itinéraire est pensé pour refléter les envies du voyageur tout en mettant en lumière les richesses naturelles et culturelles de Madagascar. Que vous cherchiez l’aventure, la nature, la rencontre ou la détente, nous construisons un séjour qui vous ressemble.Notre engagement va au-delà des voyages : Mahay Expédition a été distinguée aux premiers, preuve de notre rigueur et de notre transparence. Nous travaillons uniquement avec des partenaires locaux fiables, veillons à une juste rémunération, limitons l’impact environnemental et soutenons des initiatives communautaires. Chaque itinéraire est conçu pour avoir un effet positif, à la fois pour les voyageurs et pour les territoires visités.Nos programmes mêlent les classiques incontournables —— à des expériences plus singulières : immersion dans des villages, trekking dans le massif du, croisières entre îles en catamaran ou séjours bien-être en pleine nature.Professionnalisme, transparence et implication locale définissent notre approche. Avec Mahay Expédition, vous vivrez un voyage authentique, riche en émotions et respectueux de Madagascar et de ses habitants, orchestré par une équipe guidée par un directeur français engagé dans un tourisme porteur de sens.