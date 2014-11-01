TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mahay Expédition, Madagascar

Mahay Expédition, l’expertise locale au service du voyage


Mahay Expédition est une agence de voyage locale basée à Madagascar, spécialisée dans l’organisation de séjours sur mesure à travers l’île.
Forte d’une expertise de terrain et d’un réseau de partenaires sélectionnés, elle propose des expériences authentiques et structurées.
Une approche professionnelle qui valorise un tourisme responsable et de qualité.


Rédigé par DestiMaG le Mercredi 4 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme
DESTINATIONS :

> MADAGASCAR

Date de création :
1er novembre 2014

Compétences et Activités

Présentation
Mahay Expédition n’est pas qu’une agence locale : c’est une équipe passionnée par Madagascar, composée de Malgaches et d’amoureux de l’île, dirigée par un fondateur français profondément attaché à l’authenticité et au respect de ce territoire unique. Depuis sa création, notre mission est claire : offrir un tourisme sur mesure et responsable, qui valorise les rencontres, soutient le développement local et respecte les populations.


Chaque voyage que nous organisons repose sur l’écoute et l’accompagnement personnalisé. Nous ne proposons pas de circuits standardisés : chaque itinéraire est pensé pour refléter les envies du voyageur tout en mettant en lumière les richesses naturelles et culturelles de Madagascar. Que vous cherchiez l’aventure, la nature, la rencontre ou la détente, nous construisons un séjour qui vous ressemble.

Notre engagement va au-delà des voyages : Mahay Expédition a été distinguée aux premiers Trophées du Voyage Durable en France, preuve de notre rigueur et de notre transparence. Nous travaillons uniquement avec des partenaires locaux fiables, veillons à une juste rémunération, limitons l’impact environnemental et soutenons des initiatives communautaires. Chaque itinéraire est conçu pour avoir un effet positif, à la fois pour les voyageurs et pour les territoires visités.


Nos programmes mêlent les classiques incontournables — Tsingy de Bemaraha, allée des baobabs, canal des Pangalanes mais aussi Diegeo Suarez ou l’archipel de Nosy Be — à des expériences plus singulières : immersion dans des villages, trekking dans le massif du Makay, croisières entre îles en catamaran ou séjours bien-être en pleine nature.


Professionnalisme, transparence et implication locale définissent notre approche. Avec Mahay Expédition, vous vivrez un voyage authentique, riche en émotions et respectueux de Madagascar et de ses habitants, orchestré par une équipe guidée par un directeur français engagé dans un tourisme porteur de sens.

Vidéo


Prestations

Voici les thèmes de voyages que nous proposons :

Les grands sites incontournables
Les sites majeurs de Madagascar, entre parcs nationaux, paysages emblématiques et biodiversité exceptionnelle.

Les voyages solidaires et responsables
Des séjours engagés, respectueux des communautés locales et de l’environnement, pour un tourisme durable et porteur de sens.

Les trekkings
Des itinéraires sélectionnés pour explorer Madagascar à pied, au cœur de territoires préservés et spectaculaires.

Les séjours bien-être
Des escapades dédiées à la détente et au ressourcement, dans des cadres naturels propices à l’équilibre et à la sérénité.

Les croisières
Une découverte maritime des côtes et îles malgaches, offrant une perspective exclusive sur la destination.

Les courses de trails par étapes
Des séjours sportifs structurés autour d’épreuves en milieu naturel, alliant organisation, sécurité et immersion.

Les séjours personnalisés
Des voyages conçus sur mesure, adaptés à vos envies, votre rythme et votre vision du voyage.


    

Mahay Expédition
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Thamin Stéphane
Andohan Imandroseza, Antananarivo, 101
Madagascar

+261 34 15 441 23
stephane@mahayexpedition.com
www.mahayexpedition.com



