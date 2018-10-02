DESTINATIONS :
Une histoire de passion et de professionnalisme
Depuis sa création en 1996, Calafell Évasion s’est imposée comme une agence réceptive de référence sur le marché francophone. Fondée sur la passion du voyage, l’attention portée aux détails et la volonté constante d’innover, l’entreprise a su construire un modèle solide qui combine expérience, expertise et sens du service.
Dès ses débuts, l’agence s’est spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes et d’individuels sur la péninsule ibérique et ses îles, avec un positionnement clair : offrir aux voyageurs une expérience complète et sans souci, grâce à des forfaits soigneusement conçus. Au fil des années, cette vision s’est concrétisée par la création de plus d’une centaine de circuits en Espagne et au Portugal, qui continuent à séduire une clientèle fidèle et variée.
2008 : un nouveau souffle avec une nouvelle direction
Un moment clé de l’histoire de Calafell Évasion survient en 2008, lorsque Jérôme Pouil est nommé directeur général. Sous son impulsion, l’entreprise connaît une modernisation et une expansion notables. La volonté de se positionner comme pionnier et leader des circuits en autocar s’affirme alors pleinement, tout en consolidant une offre à la fois compétitive et de qualité.
Grâce à son approche stratégique, Calafell Évasion devient rapidement un acteur incontournable, reconnu pour la fiabilité de ses services, la qualité de son accompagnement et sa capacité à anticiper les besoins d’un marché en constante évolution.
Une offre complète et flexible
Ce qui distingue Calafell Évasion, c’est sa capacité à proposer des voyages à forfait sur mesure, comprenant :
● la sélection rigoureuse des hôtels,
● le transport adapté à chaque type de groupe (notamment les circuits en autocar),
● l’accompagnement par des guides touristiques expérimentés,
● une variété de services annexes pour enrichir l’expérience du voyageur.
L’entreprise s’attache à combiner la meilleure qualité avec des prix compétitifs, ce qui en fait un partenaire de choix pour les agences de voyages et les organisateurs de séjours à travers le marché francophone.
2018 : naissance d’Iberoholidays
Dans une logique de diversification et d’adaptation aux nouvelles tendances, Calafell Évasion lance en 2018 une nouvelle marque : Iberoholidays.
Cette entité se consacre spécifiquement au segment FIT (Foreign Independent Travelers), c’est-à-dire aux voyageurs individuels à la recherche de flexibilité, d’authenticité et d’expériences personnalisées.
Iberoholidays bénéficie de toute l’expérience acquise par Calafell Évasion, ainsi que de ses collaborations solides développées année après année avec des partenaires hôteliers, transporteurs et acteurs locaux. Cette complémentarité entre les voyages de groupes et les séjours individuels renforce la position du groupe sur le marché et lui permet de toucher un public encore plus large.
2023 : un nouveau siège pour accompagner la croissance
L’expansion de Calafell Évasion et la diversification de ses marques exigent une structure plus adaptée. C’est pourquoi, en 2023, le siège social est transféré à Reus, dans un centre d’affaires moderne.
Ce déménagement symbolise à la fois la projection du groupe vers l’avenir et sa volonté de créer un environnement de travail plus efficace pour ses équipes. Avec ce nouvel espace, l’entreprise se donne les moyens d’accompagner son développement international et de soutenir la croissance de ses ressources humaines.
2025 : l’acquisition de Promenade au Portugal
Une nouvelle étape stratégique est franchie en 2025 : Calafell Évasion fait l’acquisition de Promenade, un réceptif reconnu au Portugal.
Cette intégration marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui consolide ainsi sa présence sur l’ensemble de la péninsule ibérique.
Grâce à Promenade, le groupe enrichit son portefeuille de circuits et de services sur le marché portugais, tout en renforçant son expertise locale. Cette opération confirme la volonté de Calafell Évasion de devenir le partenaire privilégié des agences et des voyageurs en Espagne et au Portugal.
Une philosophie centrée sur le client
Au cœur de toutes ses initiatives, Calafell Évasion place toujours la satisfaction du client. La philosophie de l’entreprise repose sur trois piliers :
1. L’excellence du service : offrir des prestations fiables, ponctuelles et adaptées à chaque type de client.
2. L’adaptabilité : savoir écouter les besoins et ajuster les circuits ou les forfaits pour répondre aux attentes spécifiques.
3. L’innovation : proposer de nouveaux produits, explorer de nouvelles destinations et intégrer des tendances actuelles comme le tourisme durable, les expériences authentiques ou les voyages thématiques.
Des circuits pour tous les profils de voyageurs
Que ce soit pour un groupe de retraités en quête de confort, une association culturelle désireuse de découvrir le patrimoine ibérique, une famille souhaitant combiner détente et découverte, ou encore des voyageurs individuels en quête d’authenticité, Calafell Évasion sait concevoir des voyages sur mesure.
L’entreprise a développé une offre variée, allant des circuits classiques (Andalousie, Catalogne, Portugal historique…) aux séjours thématiques (gastronomie, vin, traditions locales, fêtes populaires), en passant par des circuits combinés Espagne-Portugal pour une immersion complète.
Un réseau de partenaires solides
Le succès de Calafell Évasion repose aussi sur un réseau de partenaires fidèles : hôtels de différentes catégories, compagnies de transport fiables, guides multilingues passionnés et prestataires locaux de confiance.
Ces collaborations de longue date permettent de garantir une qualité constante et de négocier les meilleures conditions tarifaires pour les clients.
Une vision tournée vers l’avenir
Avec près de trois décennies d’expérience, Calafell Évasion continue de se réinventer. L’acquisition de Promenade, le développement d’Iberoholidays et l’installation à Reus ne sont que des étapes dans un projet global d’expansion.
L’entreprise entend consolider son rôle de réceptif de référence sur le marché francophone, tout en ouvrant la porte à de nouveaux marchés européens et internationaux.
Conclusion : un partenaire idéal pour vos voyages
Depuis 1996, Calafell Évasion incarne un modèle de réussite : la capacité à conjuguer tradition et modernité, expérience et innovation, rigueur professionnelle et flexibilité.
Que ce soit pour l’organisation de circuits en groupe ou pour l’accueil de voyageurs individuels, l’entreprise se positionne comme un allié de confiance.
Son histoire, marquée par la passion, la croissance et l’adaptation, en fait aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme réceptif en Espagne et au Portugal. Avec l’intégration de Promenade et une vision claire de l’avenir, Calafell Évasion est prêt à accompagner les agences, les partenaires et les voyageurs dans de nouvelles aventures riches et inoubliables.
CALAFELL EVASIÓN
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
| Jérome Pouil
Directeur Général
Av. de Belissens, 42-Planta 0 Puerta B-C
EDIFICI REDESSA Techno
43204 Reus - TARRAGONA (Costa Dorada)
jp@calafellevasion.com
www.calafellevasion.com
0034 977 37 30 15
