Depuis sa création en 1996, Calafell Évasion s’est imposée comme une agence réceptive de référence sur le marché francophone. Fondée sur la passion du voyage, l’attention portée aux détails et la volonté constante d’innover, l’entreprise a su construire un modèle solide qui combine expérience, expertise et sens du service.



Dès ses débuts, l’agence s’est spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes et d’individuels sur la péninsule ibérique et ses îles, avec un positionnement clair : offrir aux voyageurs une expérience complète et sans souci, grâce à des forfaits soigneusement conçus. Au fil des années, cette vision s’est concrétisée par la création de plus d’une centaine de circuits en Espagne et au Portugal, qui continuent à séduire une clientèle fidèle et variée.