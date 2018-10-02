TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Calafell Evasión est une agence réceptive spécialisée dans les voyages de groupes et d'individuels qui voyagent dans la péninsule ibérique et ses iles. Depuis 1996, nous avons créé et développé plus d'une centaine de circuits en Espagne et au Portugal, ce qui nous permet de répondre à tous types de demandes pour ces deux destinations.


Rédigé par DestiMaG le Jeudi 9 Octobre 2025

Candelaria, Tenerife, Îles Canaries, Espagne © Oficina de Turismo de Canarias
Candelaria, Tenerife, Îles Canaries, Espagne © Oficina de Turismo de Canarias
Présentation
La Plaza de España, Cruz de Tenerife, Îles Canaries, Espagne © Oficina de Turismo de Canarias
La Plaza de España, Cruz de Tenerife, Îles Canaries, Espagne © Oficina de Turismo de Canarias

Une histoire de passion et de professionnalisme

Depuis sa création en 1996, Calafell Évasion s’est imposée comme une agence réceptive de référence sur le marché francophone. Fondée sur la passion du voyage, l’attention portée aux détails et la volonté constante d’innover, l’entreprise a su construire un modèle solide qui combine expérience, expertise et sens du service.

Dès ses débuts, l’agence s’est spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes et d’individuels sur la péninsule ibérique et ses îles, avec un positionnement clair : offrir aux voyageurs une expérience complète et sans souci, grâce à des forfaits soigneusement conçus. Au fil des années, cette vision s’est concrétisée par la création de plus d’une centaine de circuits en Espagne et au Portugal, qui continuent à séduire une clientèle fidèle et variée.

2008 : un nouveau souffle avec une nouvelle direction

Un moment clé de l’histoire de Calafell Évasion survient en 2008, lorsque Jérôme Pouil est nommé directeur général. Sous son impulsion, l’entreprise connaît une modernisation et une expansion notables. La volonté de se positionner comme pionnier et leader des circuits en autocar s’affirme alors pleinement, tout en consolidant une offre à la fois compétitive et de qualité.

Grâce à son approche stratégique, Calafell Évasion devient rapidement un acteur incontournable, reconnu pour la fiabilité de ses services, la qualité de son accompagnement et sa capacité à anticiper les besoins d’un marché en constante évolution.

Une offre complète et flexible

Ce qui distingue Calafell Évasion, c’est sa capacité à proposer des voyages à forfait sur mesure, comprenant :

● la sélection rigoureuse des hôtels,
● le transport adapté à chaque type de groupe (notamment les circuits en autocar),
● l’accompagnement par des guides touristiques expérimentés,
● une variété de services annexes pour enrichir l’expérience du voyageur.

L’entreprise s’attache à combiner la meilleure qualité avec des prix compétitifs, ce qui en fait un partenaire de choix pour les agences de voyages et les organisateurs de séjours à travers le marché francophone.

2018 : naissance d’Iberoholidays

Dans une logique de diversification et d’adaptation aux nouvelles tendances, Calafell Évasion lance en 2018 une nouvelle marque : Iberoholidays.
Cette entité se consacre spécifiquement au segment FIT (Foreign Independent Travelers), c’est-à-dire aux voyageurs individuels à la recherche de flexibilité, d’authenticité et d’expériences personnalisées.

Iberoholidays bénéficie de toute l’expérience acquise par Calafell Évasion, ainsi que de ses collaborations solides développées année après année avec des partenaires hôteliers, transporteurs et acteurs locaux. Cette complémentarité entre les voyages de groupes et les séjours individuels renforce la position du groupe sur le marché et lui permet de toucher un public encore plus large.

2023 : un nouveau siège pour accompagner la croissance

L’expansion de Calafell Évasion et la diversification de ses marques exigent une structure plus adaptée. C’est pourquoi, en 2023, le siège social est transféré à Reus, dans un centre d’affaires moderne.

Ce déménagement symbolise à la fois la projection du groupe vers l’avenir et sa volonté de créer un environnement de travail plus efficace pour ses équipes. Avec ce nouvel espace, l’entreprise se donne les moyens d’accompagner son développement international et de soutenir la croissance de ses ressources humaines.

2025 : l’acquisition de Promenade au Portugal

Une nouvelle étape stratégique est franchie en 2025 : Calafell Évasion fait l’acquisition de Promenade, un réceptif reconnu au Portugal.
Cette intégration marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui consolide ainsi sa présence sur l’ensemble de la péninsule ibérique.

Grâce à Promenade, le groupe enrichit son portefeuille de circuits et de services sur le marché portugais, tout en renforçant son expertise locale. Cette opération confirme la volonté de Calafell Évasion de devenir le partenaire privilégié des agences et des voyageurs en Espagne et au Portugal.

Une philosophie centrée sur le client

Au cœur de toutes ses initiatives, Calafell Évasion place toujours la satisfaction du client. La philosophie de l’entreprise repose sur trois piliers :

1. L’excellence du service : offrir des prestations fiables, ponctuelles et adaptées à chaque type de client.
2. L’adaptabilité : savoir écouter les besoins et ajuster les circuits ou les forfaits pour répondre aux attentes spécifiques.
3. L’innovation : proposer de nouveaux produits, explorer de nouvelles destinations et intégrer des tendances actuelles comme le tourisme durable, les expériences authentiques ou les voyages thématiques.

Des circuits pour tous les profils de voyageurs

Que ce soit pour un groupe de retraités en quête de confort, une association culturelle désireuse de découvrir le patrimoine ibérique, une famille souhaitant combiner détente et découverte, ou encore des voyageurs individuels en quête d’authenticité, Calafell Évasion sait concevoir des voyages sur mesure.

L’entreprise a développé une offre variée, allant des circuits classiques (Andalousie, Catalogne, Portugal historique…) aux séjours thématiques (gastronomie, vin, traditions locales, fêtes populaires), en passant par des circuits combinés Espagne-Portugal pour une immersion complète.

Un réseau de partenaires solides

Le succès de Calafell Évasion repose aussi sur un réseau de partenaires fidèles : hôtels de différentes catégories, compagnies de transport fiables, guides multilingues passionnés et prestataires locaux de confiance.
Ces collaborations de longue date permettent de garantir une qualité constante et de négocier les meilleures conditions tarifaires pour les clients.

Une vision tournée vers l’avenir

Avec près de trois décennies d’expérience, Calafell Évasion continue de se réinventer. L’acquisition de Promenade, le développement d’Iberoholidays et l’installation à Reus ne sont que des étapes dans un projet global d’expansion.

L’entreprise entend consolider son rôle de réceptif de référence sur le marché francophone, tout en ouvrant la porte à de nouveaux marchés européens et internationaux.

Conclusion : un partenaire idéal pour vos voyages

Depuis 1996, Calafell Évasion incarne un modèle de réussite : la capacité à conjuguer tradition et modernité, expérience et innovation, rigueur professionnelle et flexibilité.
Que ce soit pour l’organisation de circuits en groupe ou pour l’accueil de voyageurs individuels, l’entreprise se positionne comme un allié de confiance.

Son histoire, marquée par la passion, la croissance et l’adaptation, en fait aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme réceptif en Espagne et au Portugal. Avec l’intégration de Promenade et une vision claire de l’avenir, Calafell Évasion est prêt à accompagner les agences, les partenaires et les voyageurs dans de nouvelles aventures riches et inoubliables.

CALAFELL EVASIÓN
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Jérome Pouil
Directeur Général
Av. de Belissens, 42-Planta 0 Puerta B-C
EDIFICI REDESSA Techno
43204 Reus - TARRAGONA (Costa Dorada)

jp@calafellevasion.com
www.calafellevasion.com
0034 977 37 30 15
SUCCURSALE LLORET DE MAR
Avinguda del Rieral 79-81
17310 Lloret de Mar - GIRONA (Costa Brava)
0034 972 36 54 11
SUCCURSALE FUENGIROLA
Avenida de los Boliches 78 1B
29640 Fuengirola - MALAGA (Costa Del Sol)
0034 951 410 114
SUCCURSALE PORTUGAL
Rua Dos Arrabaldes, 18-B
2425-019 Monte Real - Portugal
00351 244 611 283
Luc Noyrigat
Directeur associé
luc@calafellevasion.com
0034 977 37 30 15
Maxime Pouil
Technicien de production et Prospection - Portugal et Îles Baléares
maxime@calafellevasion.com
0034 977 37 30 15 / 0034 649 19 13 74
Christophe Hasselmann
Contract & Sales Manager - TTOO / Iberholidays
christophe@calafellevasion.com
0034 972 36 54 11 / 0034 677 62 34 67
Cristina Montserrat
Responsable Portugal / Programmes Andalousie et Baléares
cristina@calafellevasion.com
0034 977 37 30 15
Sandra Fernandez
Responsable Costa Dorada
sandra@calafellevasion.com
0034 977 37 30 15
Peggy Roussey
Responsable Costa Brava
peggy@calafellevasion.com
0034 972 36 54 11 / 0034 677 59 61 63
Emilie Coron
Responsable Petits Circuits
emilie@calafellevasion.com
0034 977 37 30 15


