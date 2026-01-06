TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026

désormais les réservations ne sont plus ouvertes aux enfants de - de 18 ans


Oceania Cruises bascule dans le tout-adulte à partir de 2026, avec une politique qui réserve désormais ses croisières aux plus de 18 ans pour toutes les nouvelles ventes.


Rédigé par le Mercredi 7 Janvier 2026

Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026 - Depositphotos.com NANCYPAUWELSPHOTO
TAP Air Portugal
À compter du 7 janvier 2026, Oceania Cruises réservera l’ensemble de ses croisières aux passagers âgés de 18 ans et plus pour toutes les nouvelles réservations, actant sa transition vers un positionnement 100% « adults-only ».

Les dossiers déjà confirmés incluant des mineurs avant cette date seront toutefois intégralement honorés.

Selon la compagnie, cette évolution répond directement aux attentes de sa clientèle, qui cite régulièrement la tranquillité à bord comme l’un des premiers motifs de fidélité.

Oceania Cruises souhaite ainsi renforcer une ambiance faite de calme, de raffinement et de convivialité, en ligne avec son ADN de croisiériste haut de gamme centré sur la gastronomie et les destinations, précise un communiqué de presse.

Oceania rejoint les compagnies entièrement réservées aux adultes

Avant ce changement, Oceania acceptait les enfants à partir de 6 mois sur certains itinéraires, mais la clientèle restait déjà majoritairement adulte, explique la compagnie.

Oceania compagnie de Norwegian Cruise Line Holdings s’appuie sur une flotte de huit navires de petite et moyenne capacité.

A lire aussi : Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Avec cette décision, Oceania Cruises rejoint le cercle des compagnies entièrement réservées aux adultes, aux côtés notamment de Virgin Voyages. Le virage intervient alors que la marque prépare la montée en puissance de sa nouvelle génération de navires Sonata Class, dont l’Oceania Sonata attendu en 2027.

Tags : oceania cruises
