Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis

Oceania Cruises programme des croisières dans le cadre des festivités


Cette année marque l'anniversaire des 250 ans des Etats-Unis. Dans le cadre de ces festivités, Oceania Cruises a programmé différentes croisières pour célébrer l'évènement. Ainsi, 19 itinéraires immersifs seront consacrés aux escales en Alaska et en Nouvelle-Angleterre.


Jeudi 29 Janvier 2026

Aer Lingus
Le 4 juillet 2026, les Etats-Unis vont fêter les 250 ans de leur indépendance, vis à vis de la couronne d'Angleterre.

Un évènement qui se déroulera en pleine Coupe du Monde de Football. Et pour marquer le coup, Oceania Cruises a décidé de programmer différentes croisières qui se dérouleront en Alaska et en Nouvelle-Angleterre.

En tout, 19 itinéraires sont prévus avec des escales en Alaska et en Nouvelle-Angleterre.

"Alors que les États-Unis célèbrent leur 250ème anniversaire, nous sommes honorés de proposer des voyages mettant en valeur l’esprit d’aventure, des paysages envoûtants, une histoire fascinante ainsi qu’une riche diversité culturelle," a déclaré Jason Montague, le responsable du luxe chez Oceania Cruises.

Chaque itinéraire donne l’opportunité de se connecter à la nature, à la culture et à la gastronomie.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias