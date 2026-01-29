Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis

Le 4 juillet 2026, les Etats-Unis vont fêter les 250 ans de leur indépendance, vis à vis de la couronne d'Angleterre.
Un évènement qui se déroulera en pleine Coupe du Monde de Football. Et pour marquer le coup, Oceania Cruises a décidé de programmer différentes croisières qui se dérouleront en Alaska et en Nouvelle-Angleterre.
En tout, 19 itinéraires sont prévus avec des escales en Alaska et en Nouvelle-Angleterre.
"Alors que les États-Unis célèbrent leur 250ème anniversaire, nous sommes honorés de proposer des voyages mettant en valeur l’esprit d’aventure, des paysages envoûtants, une histoire fascinante ainsi qu’une riche diversité culturelle," a déclaré Jason Montague, le responsable du luxe chez Oceania Cruises.
Chaque itinéraire donne l’opportunité de se connecter à la nature, à la culture et à la gastronomie.
