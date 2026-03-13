Guerre au Moyen-Orient : jusqu’à 1,3 million de Français pourraient renoncer à voyager à l’étranger

TourMaG - D’où ce résultat de 800 000 Français qui déclarent ne plus vouloir partir à l’étranger au printemps ou pendant l’été ?



Didier Arino : Oui, et 1,5 million qui disent attendre avant de se décider. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas, mais qu'il y a une certaine inquiétude et qu'ils préfèrent attendre.



Donc sur les 9,3 millions de Français qui avaient l'intention de partir à l'étranger en janvier, il faut déjà en enlever 800 000. Quant aux 1,5 million qui disent attendre de voir - même si l'ensemble ne se traduira pas par des annulations - s'il y en a ne serait-ce qu'un tiers qui annulent, ça fait 800 000 + 500 000, on arrive à 1,3 million d'intentions de départs en moins, ce n'est pas rien.



TourMaG - Comment expliquez-vous cette frilosité chez les Français ? Car, à la différence de la pandémie de Coivd, où la quasi-totalité des destinations étaient fermées, là, de nombreuses zones du monde restent accessibles et sûres…



Didier Arino : On sait que les Français sont toujours très réactifs aux événements géopolitiques.



Et puis, ce qui a visiblement beaucoup joué, c'est la médiatisation de toutes les personnes bloquées. Dans le storytelling, Dubaï, c'était la destination sûre. À la limite, on était plus en sécurité à Dubaï qu'en France. Et là, un mythe tombe.



Je rajouterai que parmi les 800 000 personnes qui ne souhaitent plus partir, il y en a environ 400 000 qui renoncent à partir au Proche ou au Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie.



Il y en a aussi une partie non négligeable qui dit ne pas vouloir aller en Turquie, au Maghreb, voire en Grèce, alors que ces régions ne sont pas concernées par la guerre. Mais la destination la plus marquée, c'est l'Égypte. En janvier, nous enregistrions +25% d’intentions de départs, là je ne serais même pas capable de vous quantifier les chiffres, mais la baisse est très importante.



Il y a même une petite partie qui ne veut pas aller aux États-Unis. Alors, il y avait déjà l'effet Trump, donc on était déjà en baisse. Mais on sait aussi que dans ces périodes de crise, les Asiatiques restent en Asie, les Européens en Europe, les Américains en Amérique. Quand il y a un risque géopolitique, ça joue sur les décisions.