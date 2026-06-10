L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie a publié son baromètre mensuel des performances hôtelières. Pour avril 2026, les chiffres parisiens confirment une dynamique solide, largement portée par les événements du mois.



A Paris, le taux d'occupation s'est maintenu à 83%, stable par rapport à avril 2025, tandis que le prix moyen progressait de 2%, portant le RevPAR (Revenue Per Available Room ou revenu par chambre disponible) à 190€ HT.



Le marathon de Paris, avec ses 59 000 participants souvent accompagnés a constitué le principal moteur de la demande après un début de mois plus calme lié au week-end de Pâques. Le segment milieu de gamme s'est particulièrement distingué, avec un RevPAR de 171 € HT (+4 %).



En périphérie, les taux d'occupations ont progressé de 2 à 3 points, soutenus en début de mois par deux salons professionnels : Global Industrie à Villepinte et le SITL à Porte de Versailles. Les performances restent toutefois en deçà des attentes des professionnels en petite et grande couronnes.