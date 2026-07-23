Allemagne : LMX Touristik, première acquisition d'un projet européen plus ambitieux

Avec AUCTUS, nous avons trouvé un partenaire qui correspond parfaitement à LMX. Sa spécialisation dans les entreprises du Mittelstand et son expérience dans la construction de plateformes à travers des stratégies de buy-and-build offrent une base idéale pour notre prochaine phase de développement

"LMX dispose d’une solide position sur le marché, d’une base technologique évolutive et d’une équipe dirigeante expérimentée. Ensemble, nous voulons nous appuyer sur ces fondations pour développer un groupe touristique de premier plan