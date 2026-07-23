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Allemagne : LMX Touristik, première acquisition d'un projet européen plus ambitieux

Soutenu par un fonds d'investissement, LMX intègre Mondiani Group, une plateforme européenne dédiée au tourisme


Le fonds d’investissement allemand AUCTUS Capital Partners a pris une participation majoritaire dans LMX Touristik qui devient, par la même occasion, le pilier du nouveau groupe Mondiani, plateforme européenne dédiée au tourisme.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 07:28

AUCTUS Capital Partners a pris une participation majoritaire au capital de LMX Touristik, point de départ à la création de Mondiani Group, une nouvelle plateforme européenne dédiée au secteur du tourisme - Depositphotos.com, monsit
AUCTUS Capital Partners a pris une participation majoritaire au capital de LMX Touristik, point de départ à la création de Mondiani Group, une nouvelle plateforme européenne dédiée au secteur du tourisme - Depositphotos.com, monsit
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Le fonds d’investissement allemand AUCTUS Capital Partners a annoncé, le 16 juillet dernier, sa prise de participation majoritaire au capital de LMX Touristik.

Si le nom vous parle, c'est surement parce que le groupe LMX est déjà présent en France avec LMX Voyages, installé à Mulhouse et dirigé par Ludovic Rigel.

Cette opération doit servir de point de départ à la création de Mondiani Group, une nouvelle plateforme européenne dédiée au secteur du tourisme.

Basé à Leipzig, LMX Touristik devient ainsi la première pierre d’un projet de consolidation du marché touristique européen porté par AUCTUS.

Le fondateur de LMX, Markus Hartwig, reste présent au capital de l’entreprise, tandis que l’équipe dirigeante actuelle demeure en place.

LMX, la plateforme opérationnelle du nouveau groupe

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AUCTUS entend ainsi réunir plusieurs acteurs du tourisme européen au sein d’une même structure, tout en préservant leur indépendance entrepreneuriale et leur identité régionale, en suivant sa stratégie d’investissement fondée sur le "buy-and-build".

Le principe consiste à s’appuyer sur une entreprise existante, puis à réaliser progressivement d’autres acquisitions afin de constituer un groupe de dimension plus importante.

Le fonds cible notamment des entreprises indépendantes et dirigées par leurs fondateurs, dans un secteur marqué par une forte fragmentation, des enjeux de succession et des besoins croissants en matière de digitalisation et de changement d’échelle.

LMX Touristik constitue donc le socle opérationnel de cette stratégie.

"Avec AUCTUS, nous avons trouvé un partenaire qui correspond parfaitement à LMX. Sa spécialisation dans les entreprises du Mittelstand et son expérience dans la construction de plateformes à travers des stratégies de buy-and-build offrent une base idéale pour notre prochaine phase de développement", a déclaré Markus Hartwig, fondateur de LMX.

Pour rappel, l’entreprise, qui emploie actuellement 68 personnes, s’est développée sur le marché des voyages à forfait classiques et des packages dynamiques. Son portefeuille comprend également la marque SunTrips, spécialisée dans les voyages long-courriers sur-mesure.

Le groupe revendique un chiffre d’affaires supérieur à 350 millions d’euros et plus de 400 000 clients par an.

"LMX dispose d’une solide position sur le marché, d’une base technologique évolutive et d’une équipe dirigeante expérimentée. Ensemble, nous voulons nous appuyer sur ces fondations pour développer un groupe touristique de premier plan", explique Daniel Meuthen, associé chez AUCTUS.

De nouvelles acquisitions déjà envisagées

La croissance de LMX doit se poursuivre parallèlement à son intégration dans la nouvelle structure.

Mondiani Group prévoit également de rechercher activement de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur touristique européen.

Lars Ludwig, qui dirige actuellement LMX et deviendra le directeur général de Mondiani Group, sera également actionnaire de la nouvelle entité. "Nous voulons développer Mondiani Group de manière ciblée grâce à de nouvelles acquisitions et sommes ouverts aux discussions avec des partenaires potentiels", indique-t-il.

Avec cette opération, AUCTUS lance donc une nouvelle plateforme de consolidation dans le tourisme européen, en prenant LMX Touristik comme point d’ancrage. Le groupe devra désormais poursuivre sa croissance organique tout en identifiant de nouvelles entreprises susceptibles de rejoindre son périmètre.

A lire aussi : LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte


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Tags : lmx voyages
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