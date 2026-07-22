Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français

règle des quatre heures de route

Pour leurs vacances d’été, les Français appliquent désormais la "" etSelon les données publiées par VVF et l’IFOP,Le contexte économique contraint et le prix des carburants amènent les familles à réévaluer l’ensemble de leur budget vacances.Le coût du transport les incite à limiter la distance parcourue, tandis que les séjours situés à moins de quatre heures de voiture du domicile concentrent une part croissante des réservations.