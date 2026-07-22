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Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français

La quête de fraîcheur modifient les comportements de réservation


Face à la hausse des coûts de transport et à la répétition des vagues de chaleur, les vacanciers français adaptent leurs habitudes pour la saison estivale. Une étude menée par l’IFOP pour l’opérateur VVF révèle que la maîtrise des dépenses globales et la recherche d’un climat plus tempéré redessinent la carte des destinations prisées.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:52

Vacances d'été 2026 : budget et canicule bousculent les choix des Français, photo by VVF
Vacances d'été 2026 : budget et canicule bousculent les choix des Français, photo by VVF
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Pour leurs vacances d’été, les Français appliquent désormais la "règle des quatre heures de route" et privilégient les destinations plus fraîches.

Selon les données publiées par VVF et l’IFOP, le coût et la durée du trajet, mais aussi le confort climatique sont devenus des critères de choix déterminants, profitant directement à des régions comme la Bretagne ou les Hautes-Alpes.

Le contexte économique contraint et le prix des carburants amènent les familles à réévaluer l’ensemble de leur budget vacances.

Le coût du transport les incite à limiter la distance parcourue, tandis que les séjours situés à moins de quatre heures de voiture du domicile concentrent une part croissante des réservations.

A lire : Tourisme : Serge Papin se montre confiant pour la saison estivale

D’après l’étude IFOP, le budget constitue le principal frein au départ pour 57 % des 18-40 ans, incitant les vacanciers à privilégier la proximité plutôt qu’à renoncer à leurs séjours.

Vacances : la recherche de fraîcheur et de nature

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Comme le souligne Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF : "les arbitrages ne portent plus uniquement sur le prix de l’hébergement.

Le coût du trajet devient un critère de choix à part entière. Les destinations accessibles rapidement, offrant un environnement plus tempéré, gagnent en attractivité.

Cette évolution traduit une nouvelle manière de choisir ses vacances d’été."

Parallèlement aux enjeux financiers, le facteur climatique transforme les critères de sélection. Les territoires offrant des températures plus clémentes ou des environnements naturels adaptés enregistrent une hausse nette d’attractivité.

Pour l’été 2026, les données de réservation de VVF font état d’une progression de 5 points pour la Bretagne et de 8 points pour les Hautes-Alpes par rapport à l’année précédente, portée par la recherche de moyenne montagne, de lacs ou de littoraux tempérés.

A lire : VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

Pour répondre à cette demande d’adaptation aux fortes chaleurs, VVF propose une garantie de flexibilité permettant de modifier sans frais le lieu de séjour jusqu’à deux jours avant le départ en cas d’épisode caniculaire.

L’étude souligne également qu’au-delà de l’aspect financier, 62 % des jeunes actifs et familles aspirent à des vacances davantage tournées vers la nature et le bien-être.

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Tags : canicule, vacances, vvf
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