Tourisme : Serge Papin se montre confiant pour la saison estivale





Les réservations sont en hausse aussi bien du côté des vacanciers nationaux que des touristes étrangers.



Parallèlement, le gouvernement maintient sa vigilance sur les prix de l'alimentation et des carburants tout en accompagnant le départ en vacances des familles modestes.



Selon le Ministre, plusieurs indicateurs sont au vert sur l'ensemble de la saison. A commencer par les réservations des vacanciers français, en progression de 1% et 5%, et témoignant d'un arbitrage favorable pour les séjours dans l'Hexagone, " du camping au palace ", a-t-il souligné.



La fréquentation étrangère affiche également une dynamique soutenue, marquée par une hausse de 3% des réservations aériennes et une nette progression de clientèles lointaines comme les visiteurs australiens (+20%) ou sud-coréens (+16%).



L'engouement du public se porte notamment sur le tourisme de diversité, le cyclotourisme, les littoraux, le patrimoine et les savoir-faire, ainsi que les grandes infrastructures de loisirs tels Disneyland Paris et les événements culturels prévus sur le territoire, dont les championnats du monde de e-sport, les concerts de Céline Dion et la visite du Pape. Serge Papin, ministre du Tourisme et du Pouvoir d'achat, a dressé un bilan estival très favorable pour le secteur touristique français, ce mardi 21 juillet 2026, sur RTL. Parallèlement, le gouvernement maintient sa vigilance sur les prix de l'alimentation et des carburants tout en accompagnant le départ en vacances des familles modestes.Selon le Ministre, plusieurs indicateurs sont au vert sur l'ensemble de la saison. A commencer par les réservations des vacanciers français, en progression de 1% et 5%, et témoignant d'un arbitrage favorable pour les séjours dans l'Hexagone, "", a-t-il souligné.La fréquentation étrangère affiche également une dynamique soutenue, marquée par une hausse deet une nette progression de clientèles lointaines comme les visiteursL'engouement du public se porte notamment sur le tourisme de diversité, le cyclotourisme, les littoraux, le patrimoine et les savoir-faire, ainsi que les grandes infrastructures de loisirs tels Disneyland Paris et les événements culturels prévus sur le territoire, dont les championnats du monde de e-sport, les concerts de Céline Dion et la visite du Pape.



Un dispositif de solidarité pour le départ en vacances des familles modestes



Maintien de l'inflation sous contrôle et tensions sur les carburants