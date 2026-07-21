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Tourisme : Serge Papin se montre confiant pour la saison estivale

Le ministre du tourisme veut rassurer malgré les tensions sur les carburants


Invité au micro de RTL, le ministre du Tourisme et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, a détaillé les perspectives de la saison estivale. Malgré un contexte international tendu et des pressions sur les carburants, l'attractivité touristique de la France se confirme, portée par le tourisme intérieur et le retour massif des visiteurs internationaux.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 21 Juillet 2026 à 10:18

Selon le ministre du Tourisme, les réservations sont en hausse pour l'été 2026, aussi bien du côté des vacanciers nationaux que des touristes étrangers - Depositphotos.com, Neirfys
Selon le ministre du Tourisme, les réservations sont en hausse pour l'été 2026, aussi bien du côté des vacanciers nationaux que des touristes étrangers - Depositphotos.com, Neirfys
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Serge Papin, ministre du Tourisme et du Pouvoir d'achat, a dressé un bilan estival très favorable pour le secteur touristique français, ce mardi 21 juillet 2026, sur RTL.

Les réservations sont en hausse aussi bien du côté des vacanciers nationaux que des touristes étrangers.

Parallèlement, le gouvernement maintient sa vigilance sur les prix de l'alimentation et des carburants tout en accompagnant le départ en vacances des familles modestes.

Selon le Ministre, plusieurs indicateurs sont au vert sur l'ensemble de la saison. A commencer par les réservations des vacanciers français, en progression de 1% et 5%, et témoignant d'un arbitrage favorable pour les séjours dans l'Hexagone, "du camping au palace", a-t-il souligné.

La fréquentation étrangère affiche également une dynamique soutenue, marquée par une hausse de 3% des réservations aériennes et une nette progression de clientèles lointaines comme les visiteurs australiens (+20%) ou sud-coréens (+16%).

L'engouement du public se porte notamment sur le tourisme de diversité, le cyclotourisme, les littoraux, le patrimoine et les savoir-faire, ainsi que les grandes infrastructures de loisirs tels Disneyland Paris et les événements culturels prévus sur le territoire, dont les championnats du monde de e-sport, les concerts de Céline Dion et la visite du Pape.

Un dispositif de solidarité pour le départ en vacances des familles modestes

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En marge des célébrations entourant les 90 ans des congés payés, le ministère a précisé les actions engagées pour garantir l'accès aux vacances au plus grand nombre.

Un budget de 40 millions d'euros est mobilisé par l'intermédiaire de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) afin de soutenir les foyers aux revenus limités.

Ce programme vise à accompagner 300 000 familles, en ciblant prioritairement les foyers monoparentaux avec enfants en bas âge. L'initiative doit permettre à près d'un million de personnes de partir durant l'été, grâce à un ciblage géré directement au niveau local.

Maintien de l'inflation sous contrôle et tensions sur les carburants

Sur le front du pouvoir d'achat et des dépenses quotidiennes des vacanciers, la hausse des prix alimentaires demeure contenue à 0,6%, pour une inflation générale établie à 1,8% sur un an.

Les approvisionnements et la tarification des fruits et légumes restent stables malgré les épisodes de chaleur, tandis que de légères hausses s'observent sur la viande et les produits de la mer.

Concernant la hausse récente des prix des carburants à la pompe, liée aux incertitudes géopolitiques dans le détroit d'Ormuz, le gouvernement prolonge ses aides ciblées jusqu'à la rentrée pour les secteurs d'activité concernés.

Le ministre formule par ailleurs un appel à l'égard de la grande distribution et des groupes pétroliers afin qu'ils maintiennent le plafonnement des tarifs et reconduisent leurs opérations de vente à prix coûtant durant les grands départs.

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Tags : serge papin
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