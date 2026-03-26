Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]

Les congés payés ont aussi eu un effet culturel majeur. Ils ont contribué à faire émerger une culture des vacances, avec ses imaginaires, ses rites, ses pratiques et ses lieux.



La mer, la montagne, la campagne, le camping, l’auberge de jeunesse, les villages de vacances et plus tard les stations touristiques deviennent des composantes de la vie sociale française.



Des travaux de géographes et d’historiens montrent que l’après-1936 correspond à l’essor du tourisme populaire, du plein air, du scoutisme, des auberges de jeunesse et plus largement d’une démocratisation progressive des loisirs.



Les congés payés ont donc changé le rapport des Français à l’espace. Ils ont encouragé l’apprentissage du départ, de l’ailleurs, du paysage, de la mer et de la montagne.



Ils ont aussi favorisé la construction d’une mémoire collective très forte : les images de départs en bicyclette, des premiers bains de mer, des plages bondées ou des trains d’été sont devenues des marqueurs puissants du récit national.



Cette évolution a aussi nourri l’économie touristique française : l’Insee rappelle qu’en 2024, les hébergements collectifs de tourisme ont enregistré 451 millions de nuitées en France, signe de l’ancrage massif de la pratique touristique dans la société française contemporaine.



Au fond, les congés payés ont participé à une transformation culturelle de grande ampleur : ils ont légitimé l’idée que le repos, le voyage, la découverte et la vie familiale hors du travail sont des dimensions normales d’une existence digne.