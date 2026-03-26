TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]

La chronique de Brice Duthion


Adoptés en 1936, les congés payés ont fait entrer le temps libre dans le champ des droits sociaux, transformant durablement le statut du salarié en citoyen à part entière. Cette conquête a progressivement démocratisé l’accès aux vacances et structuré une véritable culture du voyage et des loisirs, devenue un pilier de la société française et de son économie touristique. Mais, 90 ans plus tard, derrière ce symbole majeur du progrès social, l’accès effectif aux vacances reste inégal, posant les bases d’un nouveau défi collectif.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 07:29

Les congés payés ont contribué à transformer les vacances en norme collective, et non plus en privilège de quelques-uns - Depositphotos.com, ericlaudonien93
Les congés payés ont contribué à transformer les vacances en norme collective, et non plus en privilège de quelques-uns - Depositphotos.com, ericlaudonien93
ôvoyages
La loi du 20 juin 1936 instituant les premiers congés payés constitue l’une des réformes les plus emblématiques du Front populaire.

Votée à la Chambre des députés le 11 juin 1936 par 563 voix contre 1, elle accorde alors deux semaines de congé annuel payé aux salariés.

Elle s’inscrit dans un paquet réformateur plus large comprenant notamment la semaine de 40 heures, les conventions collectives et les délégués du personnel.


Un apport politique : faire entrer le temps libre dans le champ des droits

L’apport politique des congés payés est d’abord décisif : ils marquent l’entrée du temps libéré dans le domaine des droits sociaux.

Jusqu’alors, l’idée même d’un congé payé généralisé avait été repoussée à plusieurs reprises ; une proposition de 2019 à l’Assemblée nationale rappelait d’ailleurs que des tentatives avaient échoué en 1928, 1931 et 1932 avant la généralisation de 1936.

Cette réforme ne crée pas seulement un avantage salarial. Elle consacre une idée nouvelle : le salarié n’est pas seulement un producteur, il est aussi un citoyen ayant droit à du temps pour lui-même, pour sa famille, pour ses loisirs et pour ses déplacements.

Vie publique rappelle que, dans la mémoire politique française, les congés payés sont devenus l’un des symboles durables du progrès social, aux côtés des grandes réductions du temps de travail.

L’histoire longue confirme que cette conquête a structuré durablement le droit social français. Aujourd’hui encore, le droit commun reste fondé sur 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables, c’est-à-dire 5 semaines pour une année complète de travail.

Un apport social : l’extension du droit aux vacances et de la mobilité

L’effet social le plus visible des congés payés est d’avoir rendu possible, puis progressivement banal, le départ en vacances pour les classes populaires et moyennes.

Les historiens du tourisme rappellent toutefois un point essentiel : 1936 n’a pas immédiatement mis toute la France en vacances.

Les départs ont réellement décollé surtout à partir des années 1960, grâce à la combinaison du temps libre, de la hausse du niveau de vie, du tourisme social, des comités d’entreprise, du camping, des villages vacances et de l’amélioration des transports.

Plusieurs travaux permettent de mesurer cette diffusion dans le temps. Selon des données reprises dans un rapport public sur l’accès aux vacances, le taux de départ en vacances des Français est passé d’environ 15% en 1950, à 40% en 1960, 50% en 1974 et 60% en 1992.

L’Insee montre aussi que le taux de départ est passé de 43% à 65% entre 1964 et 2004, preuve que la pratique des vacances s’est diffusée de génération en génération.

Autrement dit, les congés payés ont produit un effet social profond : ils ont contribué à transformer les vacances en norme collective, et non plus en privilège de quelques-uns.

Ils ont aussi modifié les rythmes familiaux, scolaires et résidentiels, en installant durablement l’idée qu’une partie de l’année doit être dédiée au repos, au déplacement et à la vie hors travail.

L’anthropologue Jean-Didier Urbain rappelle d’ailleurs que, pendant longtemps, 85 à 90% des Français qui partaient en vacances le faisaient en juillet-août, ce qui montre combien les congés payés ont structuré l’organisation temporelle du pays.

Un apport culturel : naissance d’une culture des vacances

Les congés payés ont aussi eu un effet culturel majeur. Ils ont contribué à faire émerger une culture des vacances, avec ses imaginaires, ses rites, ses pratiques et ses lieux.

La mer, la montagne, la campagne, le camping, l’auberge de jeunesse, les villages de vacances et plus tard les stations touristiques deviennent des composantes de la vie sociale française.

Des travaux de géographes et d’historiens montrent que l’après-1936 correspond à l’essor du tourisme populaire, du plein air, du scoutisme, des auberges de jeunesse et plus largement d’une démocratisation progressive des loisirs.

Les congés payés ont donc changé le rapport des Français à l’espace. Ils ont encouragé l’apprentissage du départ, de l’ailleurs, du paysage, de la mer et de la montagne.

Ils ont aussi favorisé la construction d’une mémoire collective très forte : les images de départs en bicyclette, des premiers bains de mer, des plages bondées ou des trains d’été sont devenues des marqueurs puissants du récit national.

Cette évolution a aussi nourri l’économie touristique française : l’Insee rappelle qu’en 2024, les hébergements collectifs de tourisme ont enregistré 451 millions de nuitées en France, signe de l’ancrage massif de la pratique touristique dans la société française contemporaine.

Au fond, les congés payés ont participé à une transformation culturelle de grande ampleur : ils ont légitimé l’idée que le repos, le voyage, la découverte et la vie familiale hors du travail sont des dimensions normales d’une existence digne.

Mais une démocratisation inachevée

L’apport historique est incontestable, mais il reste incomplet.

Les données contemporaines montrent que le droit formel aux congés ne garantit pas automatiquement le départ en vacances.

L’Insee indiquait encore qu’en 2022, le taux de départ pour motif personnel variait fortement selon les revenus : 62% pour les ménages à 1 500€ ou moins par mois, contre 90% pour ceux à plus de 3 000€.

Cette limite est au cœur des prises de parole récentes autour des 90 ans.

En mars 2026, plusieurs acteurs du secteur touristique et social rappellent que 40% des Français ne partent pas en vacances, malgré l’existence des congés payés.

C’est le sens des publications récentes d’ATR, d’ADN Tourisme, de la CAT ou de plusieurs responsables du tourisme social, qui plaident pour faire de l’accès aux vacances une nouvelle cause collective.

Ce qu’il faut retenir

Autres articles
Les congés payés ont eu trois apports historiques majeurs. D’abord, un apport politique : ils ont fait du temps libre un droit social reconnu par la loi.

Ensuite, un apport social : ils ont permis l’extension progressive des vacances à une grande partie de la population, même si cette démocratisation a surtout pris corps après-guerre et demeure incomplète.

Enfin, un apport culturel : ils ont contribué à inventer une véritable civilisation française des vacances, faite de mobilité, de loisirs, de découverte des territoires et de nouvelles sociabilités.

En 2026, célébrer les 90 ans des congés payés n’a donc de sens que si l’on tient ensemble ces deux idées : d’un côté, une conquête majeure de la République sociale ; de l’autre, un chantier encore ouvert, celui de l’accès effectif de tous aux vacances.

Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]
Brice Duthion est président - fondateur de l'agence "Les nouveaux voyages extraordinaires" (LNVE) spécialisée en conseil, conférences et communication.

Il intervient auprès de nombreux acteurs publics et privés dans ses domaines d'expertise : le tourisme et l'hospitalité, la culture et les patrimoines, les territoires et les politiques publiques.

brice.duthion@gmail.com

Lu 404 fois

Tags : duthion
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]

Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]

Voyager responsable : comment engager sans culpabiliser ? [ABO] Voyager responsable : comment engager sans culpabiliser ? [ABO]

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO] Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

Guerre en Iran : le choc sur les matières premières soutient le dollar et bouscule les devises [ABO] Guerre en Iran : le choc sur les matières premières soutient le dollar et bouscule les devises [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO] « Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO] Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO] Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Dernière heure

Swan Hellenic mise sur l’Antarctique pour prolonger sa croissance

Malaisie : Bornéo et l’État de Sabah en escale à Paris

Voyager responsable : comment engager sans culpabiliser ? [ABO]

Congés payés : 90 ans d’une révolution sociale… et un chantier encore ouvert [ABO]

Guerre au Moyen-Orient : vers des aides pour les acteurs du tourisme ?

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

CE EVASION - Technicien(ne) Forfaitistes groupes collectivités F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - 3 Conseillers voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

Guerre au Moyen-Orient : vers des aides pour les acteurs du tourisme ?

Guerre au Moyen-Orient : vers des aides pour les acteurs du tourisme ?
Partez en France

Partez en France

Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars

Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Malaisie : Bornéo et l’État de Sabah en escale à Paris

Malaisie : Bornéo et l’État de Sabah en escale à Paris
Production

Production

Crise en Iran : les tour-opérateurs refusent de payer seuls la facture

Crise en Iran : les tour-opérateurs refusent de payer seuls la facture
AirMaG

AirMaG

United Airlines lance « Relax Row », des sièges Economy transformables en couchette

United Airlines lance « Relax Row », des sièges Economy transformables en couchette
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa

Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Swan Hellenic mise sur l’Antarctique pour prolonger sa croissance

Swan Hellenic mise sur l’Antarctique pour prolonger sa croissance
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias