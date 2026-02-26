En première ligne des secteurs affectés par une nouvelle guerre du « Golfe » qui, à ce jour, n’est toujours ni gagnée, ni perdue et flotte dans les eaux troublées du détroit d’Ormuz : l’activité économique et touristique.



Suivies de près par les médias cherchant à comprendre si ces destinations de rêve qu’étaient les Emirats arabes unis, Oman, le Qatar… allaient retrouver leur glamour, leur attractivité et leurs clientèles issues tout autant d’Europe que d’Asie et Afrique, cette actualité est d’autant plus anxiogène que les vacances s’annoncent pour des privilégiés qui s’envoleraient bien au soleil. A condition que le « Dieu Pétrole » le leur permette.



Mais si l’on veut lire entre les lignes, ajoutons que l’anti occidentalisme ambiant n’est pas qu’une idée. Disséminé partout, il est de nature à pénaliser les nombreuses destinations vivant de l’activité touristique.



- D’une part, la population locale de ces pays est à même de se retourner contre ces voyageurs qui incarnent à leurs yeux la débauche, le vice, les excès de toutes sortes.



Observables depuis les premiers déplacements de tourisme de masse, autant en Égypte, qu’Espagne, Italie et en France… ces comportements « osés », peu respectueux des traditions locales, contribuent à leur façon à créer et entretenir un rejet de l’Occident. Provoquant des chocs culturels largement décrits et documentés, ils peuvent aussi être générateurs de liens plus confiants et pacifiques. Mais, selon les destinations, la partie est loin d’être gagnée.



- Autre impact sur le tourisme : le développement touristique en lui-même. Inventé, construit, élaboré par des Occidentaux pour des Occidentaux, le tourisme a imposé ses modèles et ses concepts à toute la planète.



Industrie occidentale par excellence, son activité en a toutes les qualités en termes d’efficacité, fonctionnalité, dynamisme économique… Mais, elle en a aussi tous les défauts : quand elle s’implante dans des pays dits émergents, elle « colonise » des territoires, les dénature, elle en efface l’histoire et in fine les dégrade, avec la même constance et uniformité.



Mettant à sac pour son propre usage des pans entiers du patrimoine géographique et humain, l’Occident travaille pour lui et pour sa propre économie dont il s’abstient le plus souvent de partager les recettes.



… Si l’anti occidentalisme continue de s’épanouir, il y a donc fort à craindre que le désordre mondial en cours ne fera que s’accentuer. Avec en embuscade, candidate à une domination du monde : la Chine et son milliard d’habitants au cœur d’une Eurasie repensée…