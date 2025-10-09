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Únia Travel, réceptif en Espagne, Portugal, Andorre et Occitanie

40 ans d’expertise au service de vos voyages groupes sur mesure


Agence réceptive francophone spécialiste des voyages de groupes sur mesure. Des séjours personnalisés, clé en main et pensés pour simplifier la vie des professionnels du tourisme. Únia est née de l’union de VSJ Travel et Sol i Muntanya, deux DMC forts de plus de 40 ans d’expérience terrain au service des agences de voyages, autocaristes et tour-opérateurs. Notre mission est simple: transformer vos projets en voyages réussis.


Rédigé par le Vendredi 29 Mai 2026 à 11:17

© Collage destinations Únia Travel / Unsplash License
© Collage destinations Únia Travel / Unsplash License
Martinique

DESTINATIONS :

> ESPAGNE
> PORTUGAL
> ANDORRE
> OCCITANIE - ARIÈGE

Date de création :
Únia Travel : 1er décembre 2025
Née de la fusion de Voyages Sant Julià / VSJ Travel (1979) et Sol i Muntanya (1986)

Compétences et Activités


Picto Groupes
Groupes		 Picto Groupes seniors
Groupes de 3ème age et actifs 		Picto Incentive
Incentive		 Picto Assistance
Assistance		 Picto Circuits
Circuits
         
Picto City-break
City-break		 Picto Conférences
Conférences		 Picto Congrès
Congrès		 Picto Hébergement
Hébergement		 Picto Luxe
Luxe
         
Picto Meeting
Meeting		 Picto Mice
Mice		 Picto Nature
Nature		 Picto Sur-mesure
Sur-mesure		 Picto Transfert
Transfert
         
Picto Visite guidée
Visite guidée		 Picto Archéologie
Archéologie		 Picto Architecture
Architecture		 Picto Astronomie
Astronomie		 Picto Attractions
Attractions
         
Picto Aventure
Aventure		 Picto Carnaval
Carnaval		 Picto Culture
Culture		 Picto Culture et patrimoine
Culture et patrimoine		 Picto Découverte
Découverte
         
Picto Gastronomie
Gastronomie		 Picto Œnologie
Œnologie		 Picto Train
Train		 Picto Randonnée
Randonnée		 Picto Raquettes
Raquettes
         
Picto Ski
Ski		 Picto Spirituel
Spirituel		      
         


Présentation
Únia Travel, réceptif en Espagne, Portugal, Andorre et Occitanie

Únia Travel, le partenaire réceptif qui simplifie et sécurise vos groupes
Únia Travel est une agence réceptive francophone spécialisée dans la création et l’organisation de séjours et circuits sur mesure, clé en main, pour les groupes en Andorre, Espagne, Portugal et Occitanie.

Une nouvelle identité portée par deux histoires fortes
Née de l’union de deux maisons bien connues du réceptif andorran, Voyages Sant Julià (VSJ Travel) et Sol i Muntanya, Únia Travel réunit plus de 40 ans d’expérience terrain au service des professionnels du tourisme.

Deux agences, deux parcours, deux équipes de terrain, mais une même façon de travailler : avec sérieux, proximité, réactivité et passion du voyage. Avec Únia Travel, cette nouvelle identité s’appuie sur deux histoires fortes pour offrir aux agences, autocaristes et tour-opérateurs un partenaire plus solide, plus complet et toujours proche du terrain.

Une relation de confiance et proximité avec les agences
Notre force, c’est aussi notre manière de travailler. Nous aimons connaître nos clients, comprendre leurs habitudes, leur clientèle, leur niveau d’exigence et leur façon de programmer.

Cette proximité nous permet de transformer vos demandes en voyages fluides, cohérents et parfaitement adaptés à votre clientèle. Nous ne cherchons pas à vendre le même produit à tout le monde. Nous cherchons à proposer le bon programme, au bon prix, avec le bon rythme et les bons partenaires.

Notre approche est simple : écouter, conseiller, ajuster et sécuriser chaque projet pour faciliter votre travail.

© Únia Travel
© Únia Travel
Un DMC francophone pour les professionnels du tourisme

Nous accompagnons les agences de voyages, autocaristes et tour-opérateurs dans la conception complète de leurs séjours : la sélection des hôtels, la restauration, les visites, les guides, les transferts, les excursions, l’assistance sur place et le suivi opérationnel.

Circuits culturels, séjours découverte, escapades, circuits et grand tours Espagne-Portugal, voyages festifs, séjours thématiques, programmes bien-être ou combinés multi-destinations: chaque projet est construit selon le cahier des charges du client, le profil du groupe et les objectifs commerciaux de l’agence.

Notre objectif est simple : vous faire gagner du temps, sécuriser vos dossiers et offrir à vos clients une expérience réussie depuis votre demande jusqu’au retour du groupe. C’est là que notre expérience terrain prend tout son sens.

Une équipe locale, réactive et francophone

Notre équipe connaît parfaitement le terrain, les contraintes des groupes et les habitudes du marché francophone. Notre différence : associer la connaissance terrain d’un réceptif local, la culture du marché francophone et une forte expérience des voyages de groupes, avec une expertise reconnue de tous nos clients.

Les groupes seniors représentent une part importante de notre savoir-faire : nous savons construire des programmes au bon rythme, avec des visites équilibrées, des prestations adaptées et une logistique fluide. Mais notre accompagnement s’adresse aussi à tous types de groupes : circuits culturels, voyages loisirs, séjours thématiques, groupes associatifs, incentives ou programmes entièrement sur mesure.

Cette expertise nous permet de conseiller nos clients avec justesse, de construire des programmes réalistes et de proposer des solutions adaptées au profil, aux attentes et au rythme de chaque groupe.

Des solutions sur mesure, jamais des produits figés

Pour nous chaque voyage doit être unique. Nous ne vendons pas des produits figés : nous construisons avec vous le voyage qui vous ressemble, étape par étape. Notre rôle est de vous apporter des réponses fiables, des programmes réalistes, des prestataires vérifiés et un suivi clair à chaque étape du dossier.

Notre engagement est d’être à vos côtés comme un véritable partenaire réceptif : transparent, disponible et impliqué.

Parlons de votre prochain projet groupe

Vous avez un voyage groupe en Andorre, Espagne, Portugal ou Occitanie ? Confiez-nous votre demande : nous vous proposerons une solution claire, personnalisée et adaptée à votre clientèle.

Prestations

Nos collections de voyages

© Sergio Kian - Unsplash
© Sergio Kian - Unsplash
Únia Signature: Nos créations les plus inspirantes, pour surprendre vos clients et valoriser votre offre. Les voyages Únia Signature sont nos programmes originaux, imaginés pour faire découvrir ou redécouvrir nos destinations sous un angle différent. Une collection idéale pour les agences qui souhaitent proposer autre chose qu’un circuit classique et créer un vrai effet “coup de cœur” auprès de leurs clients.

© Yaroslav Shuraev - Pexels
© Yaroslav Shuraev - Pexels
Únia Classics: Les valeurs sûres de nos destinations, construites avec le bon rythme et le bon équilibre. Les voyages Únia Classics rassemblent nos programmes incontournables : lieux emblématiques, culture locale, musées, restaurants typiques, balades, curiosités régionales et temps forts de chaque territoire. Une collection fiable, facile à commercialiser et particulièrement adaptée aux groupes loisirs, seniors, associations, autocaristes et clients qui recherchent un programme équilibré, bien pensé et sans mauvaise surprise.

© Andrea Huls Pareja - Unsplash
© Andrea Huls Pareja - Unsplash
Únia Essentials: L’essentiel de nos destinations, avec un excellent équilibre entre contenu, qualité et budget. Les voyages Únia Essentials sont nos séjours à prix doux, conçus pour les groupes à budget plus limité. Ils permettent de découvrir les incontournables de chaque destination à travers des programmes accessibles, cohérents et soigneusement construits. Une collection idéale pour les agences qui doivent proposer des voyages compétitifs, faciles à vendre et fiables, sans renoncer à la qualité d’un réceptif local expérimenté.


        


Únia Travel
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Joana FERRAZ & Laura DESFARGE-PHAÉ
Co-Diréction générale
+ (376) 720 600
laura@uniatravel.com
joana@uniatravel.com
uniatravel.com
Mercè BEIROA
Associée
merce.beiroa@uniatravel.com
Catherine PHAÉ
Associée
catherine@uniatravel.com
Carole COLMAGRO
Directrice commerciale
carole@uniatravel.com
Joao DE MELO
Service commercial
joao@uniatravel.com
Jean-Michel PHAÉ
Service commercial
jean-michel@uniatravel.com
Màrcia RIBEIRO
Service commercial
marcia@uniatravel.com
Partez à la rencontre du reste de notre équipe de passionnés du voyage : www.uniatravel.com/notre-equipe


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Tags : DestiMaG, dmc, receptif Andorre, receptif Espagne, receptif Occitanie, receptif Portugal, Únia Travel
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