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Switzerland Travel Centre rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Le tour-opérateur suisse met en avant son expertise des séjours sur mesure à travers la Suisse


Switzerland Travel Centre intègre l’annuaire des DMC, DestiMaG. Basé à Zurich, ce tour-opérateur officiel spécialisé dans les voyages en Suisse s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience pour accompagner les agences de voyages et tour-opérateurs dans la conception de séjours sur mesure à travers tout le pays


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 15:56

© Zermatt Tourisme, Pascal Gertschen
© Zermatt Tourisme, Pascal Gertschen
TAP Air Portugal
Switzerland Travel Centre rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG afin de valoriser son expertise sur la destination suisse et son positionnement sur les voyages personnalisés, adaptés à une clientèle individuelle comme aux groupes.

L’opérateur conçoit une large palette de séjours incluant circuits individuels, voyages en train panoramiques, autotours ou encore séjours thématiques. Son offre couvre de nombreux segments, allant des vacances actives aux expériences culturelles, gastronomiques ou bien-être.

Parmi les produits proposés figurent notamment des itinéraires emblématiques à bord des trains suisses, ainsi que des road trips permettant de découvrir les différentes régions du pays.

Une organisation internationale adossée à un réseau local solide

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Switzerland Travel Centre s’appuie sur une implantation à Zurich et une présence internationale pour accompagner ses partenaires.

Le tour-opérateur bénéficie d’un réseau étendu de partenaires dans les secteurs du tourisme et du transport, lui permettant de proposer une offre complète et un accès privilégié à l’ensemble de la destination.

Il assure la gestion globale des dossiers, de la conception des programmes à la réservation des prestations, incluant transport, hébergement, excursions et services complémentaires tels que transferts ou guides.

Les agences partenaires bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé et de solutions adaptées à leurs besoins, avec une combinaison d’offres standardisées et sur mesure.

Une offre complète entre expériences iconiques et personnalisation

Switzerland Travel Centre développe une offre structurée intégrant à la fois des produits packagés et des programmes personnalisables. Son portefeuille comprend notamment des circuits en train panoramique à travers les paysages suisses, dont le Grand Train Tour of Switzerland, ainsi que des itinéraires en voiture permettant une découverte en toute autonomie.

Le tour-opérateur propose également des voyages de groupe, avec des départs garantis ou des programmes entièrement sur mesure, incluant l’encadrement par des guides.

Positionné comme partenaire officiel pour la distribution de produits ferroviaires suisses, Switzerland Travel Centre met en avant une expertise reconnue et un large éventail de prestations pour répondre aux attentes des professionnels du tourisme.

Switzerland Travel Centre rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75


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Tags : dmc, Switzerland Travel Centre
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