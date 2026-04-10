Switzerland Travel Centre rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Switzerland Travel Centre développe une offre structurée intégrant à la fois des produits packagés et des programmes personnalisables. Son portefeuille comprend notamment des circuits en train panoramique à travers les paysages suisses, dont le Grand Train Tour of Switzerland, ainsi que des itinéraires en voiture permettant une découverte en toute autonomie.



Le tour-opérateur propose également des voyages de groupe, avec des départs garantis ou des programmes entièrement sur mesure, incluant l’encadrement par des guides.



Positionné comme partenaire officiel pour la distribution de produits ferroviaires suisses, Switzerland Travel Centre met en avant une expertise reconnue et un large éventail de prestations pour répondre aux attentes des professionnels du tourisme.