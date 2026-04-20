Nul autre ne t’offre autant de Suisse

En tant qu’agence de voyages, tu peux réserver directement en ligne et saisir ton code de réduction STCTA10 lors du paiement.



✔ Une remise de 10 % correspondant à ta commission est ainsi directement déduite du prix affiché pour les clients.

✔ Paiement par Visa ou Mastercard directement en ligne.

✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.

✔ Les documents de voyage te seront envoyés par e-mail.



Remarque importante :



Veille à n'indiquer dans les coordonnées que tes propres informations ou celles de ton agence de voyages. Les données personnelles de tes clients doivent être saisies exclusivement dans le champ « Voyageurs ».

Tu t'assures ainsi que la facture, la confirmation et les documents de voyage te soient adressés, tandis que les réservations d'hôtel et les billets de train seront correctement établis au nom de tes clients.