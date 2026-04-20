Nul autre ne t’offre autant de Suisse

En tant que tour-opérateur officiel de la Suisse, Switzerland Travel Centre te propose plus de 25 ans d'expérience, une offre complète et le plus grand choix de voyages à forfait en Suisse – idéal pour tout professionnel du voyage.
Qu'il s'agisse d'un circuit en train panoramique, de vacances à la montagne ou d'escapades citadines : chez nous, tu trouveras le voyage en Suisse qui convient à ta clientèle, que tu peux facilement planifier, personnaliser et réserver en ligne.
Sur le site internet de Switzerland Travel Centre, tu bénéficies d’un vaste choix de voyages à forfait prêts à l’emploi et immédiatement réservables, que tu peux adapter en toute flexibilité. Nos offres couvrent toutes les durées de séjour et tous les centres d’intérêt – l’idéal pour un conseil efficace en agence de voyages.
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Adapte le voyage aux besoins de tes clients.
Sur switzerlandtravelcentre.com, tu peux réserver toutes les offres directement en ligne et les personnaliser pour tes clients. Le processus de réservation est intuitif et transparent : commence à planifier le voyage en sélectionnant d’abord la date de départ, le nombre de personnes et de chambres, ainsi que la catégorie d’hôtel souhaitée.
Arrivée et départ inclus
Depuis n’importe quel point de départ et d’arrivée en Suisse (par exemple, une frontière (Genève, Bâle, Vallorbe) ou l’aéroport de Genève/Zurich).
Ce que tu peux personnaliser :
Choix de l'hébergement
Personnalise l'hôtel et la catégorie de chambre (selon disponibilité).
Ajoute des activités
Sélectionne des activités, des expériences et des excursions en montagne supplémentaires.
Adapte la durée du séjour
Prolonge le séjour selon les besoins.
De plus, tu peux aisément ajouter des options telles que le supplément de classe, les repas dans les trains panoramiques (si disponibles) ou d'autres prestations supplémentaires.
Tous les hôtels affichés et les catégories de chambres correspondantes sont disponibles en temps réel – idéal pour un devis rapide et une réservation directe. Merci de noter que les réservations de places dans les trains panoramiques ne sont pas encore confirmées suite à la réservation. En cas de non-disponibilité, vous serez contacté dans un délai de trois jours ouvrables.
Arrivée et départ inclus
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Ce que tu peux personnaliser :
Choix de l'hébergement
Personnalise l'hôtel et la catégorie de chambre (selon disponibilité).
Ajoute des activités
Sélectionne des activités, des expériences et des excursions en montagne supplémentaires.
Adapte la durée du séjour
Prolonge le séjour selon les besoins.
De plus, tu peux aisément ajouter des options telles que le supplément de classe, les repas dans les trains panoramiques (si disponibles) ou d'autres prestations supplémentaires.
Tous les hôtels affichés et les catégories de chambres correspondantes sont disponibles en temps réel – idéal pour un devis rapide et une réservation directe. Merci de noter que les réservations de places dans les trains panoramiques ne sont pas encore confirmées suite à la réservation. En cas de non-disponibilité, vous serez contacté dans un délai de trois jours ouvrables.
Réservation en ligne directe – avec remise pour les agents.
En tant qu’agence de voyages, tu peux réserver directement en ligne et saisir ton code de réduction STCTA10 lors du paiement.
✔ Une remise de 10 % correspondant à ta commission est ainsi directement déduite du prix affiché pour les clients.
✔ Paiement par Visa ou Mastercard directement en ligne.
✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.
✔ Les documents de voyage te seront envoyés par e-mail.
Remarque importante :
Veille à n'indiquer dans les coordonnées que tes propres informations ou celles de ton agence de voyages. Les données personnelles de tes clients doivent être saisies exclusivement dans le champ « Voyageurs ».
Tu t'assures ainsi que la facture, la confirmation et les documents de voyage te soient adressés, tandis que les réservations d'hôtel et les billets de train seront correctement établis au nom de tes clients.
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✔ Paiement par Visa ou Mastercard directement en ligne.
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✔ Les documents de voyage te seront envoyés par e-mail.
Remarque importante :
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Des demandes particulières ? Nous t'accompagnons personnellement.
Pour des voyages sur mesure, notre équipe d'experts se tient à ta disposition.
Envoie simplement tes demandes individuelles à travel@stc.ch – ou appelle-nous au
+41 43 210 55 95 – tu recevras une offre personnalisée dans les 24 à 48 heures.
Tu bénéficies ici d’un véritable savoir-faire en matière de voyages en Suisse et d’une longue expérience dans l’élaboration d’itinéraires individuels.
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Découvre la diversité de la Suisse.
Du Lac Léman d’un bleu profond aux cols alpins majestueux en passant par des villes animées comme Zurich ou Lucerne, la Suisse offre une infinité de possibilités.
Avec Switzerland Travel Centre, tu as à tes côtés un partenaire qui te propose toute la gamme d’expériences de vacances en Suisse – avec compétence, fiabilité et professionnalisme.
Tu trouveras toutes nos offres sur notre site switzerlandtravelcentre.com
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